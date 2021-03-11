Человечество стало сильнее, – Зеленский о годе пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год пандемии люди стали крепче. Преодолеть ее, по мнению президента, помогут вакцинация и карантин.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Зеленский напомнил: год назад ВОЗ объявила новый коронавирус пандемией. Произошло это 11 марта 2020 года.
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Зеленский о пандемии
Президент Украины написал: люди во всем мире получили колоссальный совместный опыт. От того человечество стало сильнее.
Он также обратился к главе ВОЗ Тедросу Гебреисусу и выразил уверенность: жизнь вернется в привычный допандемийный режим. Однако для этого необходима вакцинация и соблюдение правил карантина.
Что такое пандемия?Это распространение заболевания в мировых масштабах. Пандемия происходит тогда, когда появляется новый вирус и распространяется по всему миру, а население не имеет иммунитета к нему. Кроме того, от этого вируса нет также эффективных средств профилактики, то есть вакцинации и лечения.
Данные с сайта ВОЗ
Год пандемии коронавируса COVID-19
- 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения официально объявила пандемию коронавируса.
- Заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус.
- К тому времени случаи COVID-19 были зафиксированы в 114 странах мира на 5 из 6 континентов.
- В Украине тогда было зафиксировано всего 2 случая коронавируса. Первый смертельный случай произошел через два дня после объявления пандемии – 13 марта.
Твит, которым ВОЗ объявила пандемию 11 марта / Скриншот
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