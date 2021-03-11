Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год пандемии люди стали крепче. Преодолеть ее, по мнению президента, помогут вакцинация и карантин.

Зеленский напомнил: год назад ВОЗ объявила новый коронавирус пандемией. Произошло это 11 марта 2020 года.

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Зеленский о пандемии

Президент Украины написал: люди во всем мире получили колоссальный совместный опыт. От того человечество стало сильнее.

Он также обратился к главе ВОЗ Тедросу Гебреисусу и выразил уверенность: жизнь вернется в привычный допандемийный режим. Однако для этого необходима вакцинация и соблюдение правил карантина.

Рік тому @WHO оголосила пандемію #коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим. @DrTedros, упевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2021

Что такое пандемия? Это распространение заболевания в мировых масштабах. Пандемия происходит тогда, когда появляется новый вирус и распространяется по всему миру, а население не имеет иммунитета к нему. Кроме того, от этого вируса нет также эффективных средств профилактики, то есть вакцинации и лечения.



Данные с сайта Это распространение заболевания в мировых масштабах. Пандемия происходит тогда, когда появляется новый вирус и распространяется по всему миру, а население не имеет иммунитета к нему. Кроме того, от этого вируса нет также эффективных средств профилактики, то есть вакцинации и лечения.Данные с сайта ВОЗ

Год пандемии коронавируса COVID-19

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения официально объявила пандемию коронавируса.

Заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус.

К тому времени случаи COVID-19 были зафиксированы в 114 странах мира на 5 из 6 континентов.

В Украине тогда было зафиксировано всего 2 случая коронавируса. Первый смертельный случай произошел через два дня после объявления пандемии – 13 марта.



Твит, которым ВОЗ объявила пандемию 11 марта / Скриншот