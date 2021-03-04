На заседании Кабмина утром 3 марта его глава в формате "сдержанный оптимизм" отчитался о годе работы и дал понять, что она оценена где-то на 4 с плюсом.

На это намекает ролик на 16 минут, в котором, кроме того, что Аваков наконец выучил украинский, были представлены и другие достижения правительства Шмыгаля и аккуратно указаны новые вызовы для чиновников.

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Год работы правительства Шмыгаля:

Кризисный менеджер

Дениса Шмыгаля назначали на должность в непростых условиях. После провала правительства Алексея Гончарука, когда буквально за пол года были фактически уничтожены все положительные наработки премьера Гройсмана, в бывшем сотруднике Рината Ахметова президент увидел кризисного менеджера и поручил спасать экономику. Парламент против не был.

Кто такой Денис Шмыгаль - один из самых популярных вопросов 2020 года:

Денис Шмыгаль приходил в качестве "технического премьера", который должен был все пофиксить. На смену холерику Гончаруку пришел сдержанный и даже флегматичный 44-летний специалист с опытом реальной работы. Он выбрал себе роль скромного “работяги”, который предпочитает оставаться в тени и всем своим видом показывать, что очень занят важными государственными делами. Конечно, не забывал Шмыгаль и о пиаре, но получалось сдержанно и как-то даже уместно.

Эта стратегия в корне отличалась от предшественников, но принесла пользу на длинной дистанции. Сейчас украинский премьер имеет репутацию человека слова, занимающегося своим делом в сложных условиях. А еще имеет влиятельного "близнеца" из ЕС.



Шмыгаль поблагодарил Шарля Мишеля и Евросоюз за поддержку / Фото kmu.gov.ua

Правда, когда Шмыгаль решается на экспромт, как в случае с требованием объяснений от вице-премьера Уруского или вопросом водоснабжения в Крым, получается не очень хорошо. Но команда пиарщиков премьера умеет работать с негативом, поэтому сейчас о тех "зашкварах" помнят разве журналисты.

Денис Шмыгаль работает с негативом:

Борьба с коронавирусом

В начале марта 2020 года, похоже, никто не понимал, что это были лишь цветочки. Ягодками стала пандемия COVID-19 нанесшая болезненный удар по украинской экономике.

Ни один из чиновников не сумел спрогнозировать масштабы эпидемии, а потому пришлось в разгар первой волны менять министра здравоохранения. Именно новый глава Минздрава Максим Степанов – стал лицом борьбы с коронавирусом. Степанов и главный санитарный врач Ляшко приняли на себя весь шквал критики (в большинстве – конструктивной), но сейчас можно констатировать, что ситуация с COVID-19 в Украине не является критической, нам удалось избежать самых страшных вариантов развития событий, дождаться начала вакцинации и отбить атаку антивакцинаторов (правда, с помощью союзников – Великобритании и Канады).



Шмыгаль и Ляшко / Фото kmu.gov.ua

Что это было – чудо, улыбка фортуны, маленькое улучшение перед третьей волной или слаженная работа профи – вопрос открытый.

3 марта 2021 года Шмыгаль анонсировал "третью волну" и именно то, как государство будет бороться с новым всплеском пандемии, даст оценку работе правительства.

Экономика

Оценивать работу Кабмина Шмыгаля довольно трудно, ведь есть немало субъективных моментов, с которыми не сталкивались и не имели дела предшественники. В первую очередь, это пандемия COVID-19. Также сложно сравнивать, ведь на фоне правительства Гончарука в положительном свете будет выглядеть практически каждый, а правительство Гройсмана имело благоприятную конъюнктуру на международных рынках.

За год работы деятельность правительства в области экономики можно охарактеризовать как "латание дыр".



Бюджет-2020 был провален, но все списали на COVID-19 / Фото kmu.gov.ua

Ситуация в экономике была сложной, но удалось избежать венесуэльского варианта и "голодных бунтов" – людей успокоили выплатой "вертолетных денег" и повышением минимальной зарплаты. Популистские меры легли бременем на налогоплательщиков и повлекли усиление инфляции, но иначе в Украине не могут.

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Ну, а спонсором всего этого стал Международный валютный Фонд. И еще немножко – плательщики налогов, поступления от которых в 2020 году даже выросли по сравнению с предыдущими годами.

Поспешите получить пенсии – их вскоре не станет:

При этом нельзя не отметить важных стратегических решений, которые должны в будущем оздоровить украинскую экономику. Во-первых, в марте 2020 года Верховная Рада наконец запустила рынок земли. Во-вторых, были существенно снижены процентные ставки и малый и средний бизнес получил доступ к "дешевым деньгам". Также был создан рынок газа и электроэнергии. Сейчас Украина планирует новый этап приватизации и привлечения иностранных инвестиций путем создания концессий.



Шмыгаль и Ткаченко / Фото kmu.gov.ua

Без Hyperloop

Весной 2020 года власти пафосно заявили о создании специального "антиковидного фонда". Правда, этих 66 миллиардов гривен медики не увидели, а впоследствии чиновники вообще сообщили, что это была метафора.



Проект "Большая стройка" / Фото kmu.gov.ua

Куда же ушли немалые деньги? 3 миллиарда забронировал за собой вечный глава МВД Арсен Аваков, 10 миллиардов – на выплаты бюджетникам, лишь 16 миллиардов – все же нарезали по целевому назначению, то есть, на борьбу с COVID-19. Остальные деньги (то есть половина) из фонда пошла на программу "Большая стройка".

Нравственность такого распределения средств сомнительна и напоминает дилемму из басни про "шашечки или ехать", но дороги и мосты действительно строятся. В 2020 году Украина получила 6500 км автодорог, сделанных по-человечески.

Отремонтированные дороги – давняя мечта президента Зеленского в Кабмине решили с ним не спорить. Собственно, сливки с проекта снимает не Кабмин, а Офис Президента, но результат уже почувствовали украинцы. Правда, пришлось отказаться от "гиперлупа", но о том жалеет, пожалуй, только один человек.



На стройке / Фото kmu.gov.ua

Впрочем, амбициозных проектов хватает и без Омеляна. Один из них – восстановление украинской космической программы. Пока к заявлениям чиновников относятся как и к "гиперлупу", но, как оно будет на самом деле, покажет время.

Помимо дорог, программа "Большая стройка" предусматривает появление новых школ и детских садов, а также спортивных объектов.

Энергетический пасьянс

Ситуация в энергетике была едва ли не самой сложной. Именно здесь началась политика, поскольку пересеклись интересы олигархов, которые тянули каждый в свою сторону украинский энергетический воз. Кабмину пришлось маневрировать, чтобы не обидеть того же Ахметова (за счет простых украинцев). С Коломойским власть вела себя менее деликатно (его менеджеров наконец убрали с "Центрэнерго"), но вынуждены были согласиться на выгодный ему экспорт энергии из России.

В конце 2020 года Кабмин, чтобы не делать больно простым украинцам, сделал больно олигарху Фирташу, когда лишил его сверхприбылей, которые он планировал заработать на увеличении тарифов на газ. В итоге власть прибегла к фактическому ручному регулированию и отмене собственных "реформ". Это успокоило людей, но в перспективе предвещает большие проблемы в международных судах.

Скандалы и подводные течения

В эру интернета и соцсетей скандалов избежать не удается никому. Правительство Шмыгаля – не исключение. Сам он провел год скучно и практически без "зашкваров", чего не скажешь о его подчиненных.

Некоторые скандалы удалось замять, как в случае с визитом министра транспорта Криклия в Казахстан, некоторые стали показательной гражданской казнью – как в случае с замминистра тяжелой промышленности Немилостивого. Некоторые, как в случае с обвинениями в плагиате министра образования Шкарлета, утихли сами по себе.

Немало скандалов было из-за COVID-19. Впрочем, ни история с коммерческими рейсами "Мрії", ни нарушения карантина "Эпицентром" или элитными ресторанами по репутации главы Кабмина не ударили – критики целились в президента или клерков его Офиса, а Шмыгаль, как второстепенная цель, оставался по большей части в стороне.

Собственно, таковым является и сейчас. Социология не показывает его как самостоятельного политика, а потому он и до сих пор не представляет угрозы для политических тяжеловесов, а потому может и дальше заниматься своей работой.

Нормальный премьер за свои деньги: