Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта отмечает год в должности. Он подводил итоги работы и говорил, к чему готовиться украинцам из-за пандемии.

Народные депутаты также высказались о работе правительства и собственно Денисе Шмыгале в должности премьера. Об этом узнавала корреспондент Алена Чернецкая.

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Депутаты девятого созыва проголосовали в зале заседаний за правительство Шмыгаля – ровно год назад. Он продержался больше, чем предшественники, в частности, правительство Алексея Гончарука работало только полгода.

Какую оценку депутаты готовы поставить правительству

Однако депутаты с монобольшинства и оппозиции отметили, что не готовы поставить отличную оценку этому правительству.

Некоторые парламентарии объяснили, что нельзя сравнивать это правительство с другими, ведь оно столкнулось с теми проблемами, с которыми не работали другие – с коронавирусом.

Правительство не допустило падение экономики, которое допустили наши соседи. Не допустило расшатывание инфляции, мы имеем рост заработных плат и пенсий,

– сказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев.

В то же время во фракции "Голос", по 10-балльной системе, правительству Шмыгаля готовы поставить только 4 из-за невыполнения задачи по борьбе с COVID-19.

По словам главы фракции Ярослава Железняка, с начала пандемии в стране не хватало как тестов на вирус, так и оборудования в больницах.

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Есть ли вероятность отставки правительства в ближайшее время

В монобольшинстве отметили, что вопросу о смене правительства – не время и очень сложно будет найти голоса, чтобы назначить новый Кабмин.

"Мы анализируем результаты в тех или иных сферах. Я думаю, что точно не должно быть каких-то эмоциональных решений. В гипотетическом голосовании – будет сложно собрать голоса (за увольнение правительства – 24 канал)", – сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Поэтому депутаты возлагают большие надежды на задачи, которыми должно заниматься соответствующее правительство, говорится в частности об экономике и борьбе с пандемией.

Обратите внимание! Дениса Шмыгаля назначили на должность премьер-министра Украины в марте 2020 года. Тогда действующий премьер заявил, что " никто из нас не пришел на десятилетия, каждый из нас осознает ответственность".