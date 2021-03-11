Год назад – 11 марта 2020-го – Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию коронавируса. Как изменился мир за этот год – читайте в материале.

Терминология

Сначала таинственное заболевание называли новый коронавирус или "китайский коронавирус" или с научной и нейтральной номенклатурой – SARS-CoV-2, 2019-nCoV. Сейчас в мире общепринятым является термин COVID-19. таким образом, название болезни – разновидности пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, – распространилось вообще на целое явление и даже дало повод говорить о целой "ковидной эпохе".

Читайте также Уничтожить или сдержать: как вокруг COVID-19 продолжается война подходов

Откуда взялся коронавирус

Сегодня большинство экспертов и землян уверены, что опасный коронавирус распространился с рынка экзотических морепродуктов в китайском Ухане. Именно там, как считают эксперты, человек впервые заразился коронавирусом то ли от летучей мыши, то ли от панголина, то ли от еще какого-то животного. В организме нулевого пациента произошла мутация, которая сделала коронавирус заразным для людей. Далее последовал каскадный эффект – коронавирус имел долгий инкубационный период и был невидимым. Это позволило ему быстро выйти за пределы Уханя, распространиться на остальной Китай и за несколько недель распространиться на целый мир.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила угрозу коронавируса глобальной

Мир, кстати, недооценил опасность. О первых случаях заболевания стало известно еще в конце 2019 года. А уже в начале 2020-го, когда в Китае от опасной и неизвестной болезни начали умирать люди, чиновники ВОЗ только наблюдали за развитием событий, а жители других государств считали, что новый коронавирус – чисто китайская проблема, которая, как по примеру "птичьего гриппа", затронет только соседей этой страны и не составит глобальной угрозы. Именно поэтому видео, где люди на китайских улицах падали мертвыми, долгое время считались страшной, но очень далекой экзотикой.

Коронавирус начинает мировое турне – январь 2020 года:

Китайская версия

Отметим, что в самом Китае упомянутую версию считают ошибочной. В Поднебесной очень не любят, когда их страну называют "родиной коронавируса", а сам SARS-CoV-2 – "китайским". Поэтому очень обижались на президента США Трампа и вице-президента Помпео, которые намеренно придерживались именно этой терминологии.

Официальный Китай в настоящее время считает, что коронавирус нового типа был завезен в их страну еще до осени 2019 года (причем – не очень важно откуда, китайские СМИ радостно поддерживают версии и о бразильском происхождении, и об экспорте из Северной Америки, и о панголинах. Вспышку заболевания в Ухане официальный Пекин называет одной из многих, но отмечает, что именно здесь впервые удалось диагностировать опасность, на которую не обращали внимания остальные страны.

Предостережение от шоубиза

Государства мира в абсолютном большинстве угрозу пандемии коронавируса "проспали", но это совсем не значит, что их не пытались предупредить. Роль "Касандры" взяли на себя представители шоубиза. Это был и режиссер Джордж Ромеро со своими фильмами о нашествии зомби, и писатель Стивен Кинг, который еще в конце 70-х выдумал мир после пандемии супергриппа под названием "Капитан Шустрик". Об опасности рассказывал Терри Гиллиам в "12 обезьянах", Стивен Содерберг и его почти пророческое "Заражение", а также российская писательница Яна Вагнер и ее "Вонгозеро" (экранизация ее романа в формате сериала пришлась именно на конец 2019 года).

Заражение 2011 – смотреть трейлер пророчества Стивена Содерберга:

Было еще немало предостережений от шоубиза, но все они лишь развлекали, и серьезно к этим предостережениям начали относиться только тогда, когда уже было поздно. Именно поэтому, в Израиле не построили стену, как в World War Z, а фильм "Заражение" стал хитом только через 9 лет после премьеры. Впрочем, есть и хорошие новости – пока неизвестно, чтобы кто-то "зачищал" зараженные деревни, как показано в запрещенной на российском телевидении серии "Эпидемии". Возможно, пандемия просто не набрала нужных масштабов.

Эпидемия 2019 – российская версия апокалипсиса:

Как началась пандемия

По злой иронии, помог распространению коронавируса праздник – Китайский Новый год, который праздновали 25 января 2020 года. По традиции, китайцы в эти дни едут домой праздновать и отдыхать на каникулах. Именно они невольно приобщились к распространению коронавируса.

К теме Коронавирус в Украине и мире – что известно, статистика и последние новости

Когда же 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус наконец объявил о пандемии коронавируса, случаи COVID-19 были зафиксированы в 114 странах мира на 5 из 6 континентов.

В начале пандемии наибольший удар, как считалось, получил Китай. Местное правительство закрывало целые города и провинции, шло на отчаянные меры и не боялось ограничивать права и свободы граждан. Несколько недель весь мир смотрел на потуги властей через экраны гаджетов и телевизоров, пока пандемия не пришла в каждую страну. Тогда SARS-CoV-2 стал проблемой всего мира.

Глобальная угроза

Очень быстро оказалось, что мир не готов к такому вызову. Весной 2020 года коронавирус стал проблемой Европы. "Благодаря" матчу плей-офф Лиги чемпионов, который сыграл роль "эпидемиологической бомбы", эпицентром пандемии стали Италия и Испания. Далее эстафету подхватили остальные европейские страны и США.

Президент Трамп в эти дни больше занимался своим твиттером и выборами, а потому не очень проникался опасностью. Его примеру последовали на местах. Федеральный центр "проспал" начало пандемии и провалил все, что можно было. Фактически, отдельные штаты должны были разрабатывать собственные планы борьбы с коронавирусом, и очень часто они противоречили друг другу. В итоге медицинская система мощнейшей экономики мира подверглась коллапсу. Это обернулось страшными цифрами смертности. Только по официальной статистике, в США от коронавируса умерли почти 530 000 человек.

Сейчас на втором месте по количеству смертей от "Ковида" – Бразилия (почти 270 000). Лидер этой страны, президент Жаир Болсонару, публично отрицал существование коронавируса, более того – намеренно организовывал массовые собрания людей и митинги против "Ковида". Нечто подобное делал и авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко. Тот вообще "запретил" коронавирус. Правда, микроорганизмы, в отличие от собственных граждан, разкидать по СИЗО не удалось.

Показательными стали примеры Индии и России – в этих странах большое социальное расслоение, отсталая медицина и отсутствуют традиции гигиены. Как следствие, эти государства оказались в топах по заболеваемости COVID-19.

Читайте также Рассчитываем только на собственные силы, – Садовый рассказал о дополнительных койках для больных COVID-19

Впрочем, даже замечательная медицина не является залогом спасения. Наиболее уязвимыми для COVID-19 являются пожилые люди. Благодаря современной медицине во многих странах Европы им удалось значительно продлить годы жизни. В отличие от той же России, где мало кто доживает до 70, в Европе немало людей, которым 80 – 90 лет. Но именно они стали мишенью для коронавируса и составили основу печальной статистики смертей в Италии, Франции и Великобритании.

Гибридная война в "ковидную эпоху":

Мировая экономика в условиях пандемии

Пандемия коронавируса сильно изменила жизнь. Из-за карантинов и локдаунов многие люди лишились работы, многие перешли на дистанционную работу и стали работать не в офисе, а дома.

Сокрушительный удар получила туристическая отрасль и сфера услуг. Многие рестораны и кафе просто разорились, а туристические страны потеряли миллиарды. Очень тяжело пришлось киноиндустрии, в первую очередь – кинотеатрам.

При этом мировая экономика очень быстро начала восстанавливаться после шоковых весны и лета 2020 года. Уже осенью мир увидел положительную динамику – выросли цены на нефть, промышленность активно заработала, а высокие технологии совершили "новый скачок". В этих условиях новый всплеск пережила онлайновая торговля (это позволило Джеффу Безосу вернуть деньги, потерянные от развода, и стать еще богаче), новые деньги пришли в медицину.

Читайте также Защитных масок в море больше, чем медуз

На рынке хай-тека состоялся бум стриминговых сервисов, производители компьютерных игр переживают новый "золотой век", а мессенджеры и сервисы видеоконференций стали главными трендами года. Соцсети и поисковые сервисы сохранили и приумножили свое влияние, сайты начали бить рекорды трафика, правда, далеко не все сумели его монетизировать. При этом именно соцсети стали рассадником фейков о пандемии и коронавирусе. Администрация этих ресурсов объявила войну фейкам и под этим предлогом перешла к другим крайностям – начала банить чуть ли не всех подряд, кто критиковал те или иные меры по борьбе с пандемией.

В этих условиях отлично чувствуют себя и криптовалюты и токены, которым пандемия позволила фактически легализоваться и забыть, что еще несколько лет назад государства видели в них конкурентов и жестко с ними боролись с помощью доступного репрессивного аппарата.

Мировая экономика смогла быстро адаптироваться под новые вызовы и показать рост в условиях кризиса. Конечно, речь идет только о передовых экономиках мира и не касается экономического хозяйства отсталых государств планеты (к сожалению, в их число сейчас входит и Украина).

Политика

Пандемия коронавируса заставила мировых лидеров больше думать о собственных гражданах и на некоторое время отказаться от глобальных инициатив. Это, конечно, не касается в основном популистских шагов администрации Дональда Трампа, которая пыталась таким образом получить политические баллы на внутренних выборах.

Российские хакеры украли документы BioNTech и Pfizer:

В этих условиях возросла роль Китая – страна, где произошла первая крупная вспышка COVID-19, первой смогла преодолеть пандемию, восстановить экономику и вернуться к более или менее привычной жизни. Впрочем, опыт этого государства подходит далеко не всем, так как вводить и главное эффективно контролировать распространение и выполнение тоталитарных практик для борьбы с COVID-19 по китайскому образцу могут лишь единицы стран мира.

К теме Почему люди массово отказываются от вакцинации от COVID-19

В конце 2020 года появился новый тренд в мировой политике – так называемая "вакцинная дипломатия". В это время были разработаны вакцины от COVID-19. Они сразу стали фактором политического влияния стран. Так, россияне с помощью своей разработки "Спутник V" пытаются вернуть влияние на Европу, активно предлагают вакцину своим симпатикам в мире и пытаются играть со "Спутник V" в геополитику. При этом большинство россиян пока остаются без вакцины, в то время, как препарат уже отправлен в Сирию и Палестину.

Палестина, как захваченная Израилем территория, согласно нормам международного гуманитарного права, должна была бы получить от государства-оккупанта вакцину для населения, однако Израиль не очень спешит это делать и рассматривает варианты отправки остатков в Латинскую Америку.

Еще одним трендом стал "вакцинный туризм", когда представители мировой элиты пытаются первыми получить вожделенный укол и для этого едут в страны, где вопрос вакцинации встал на коммерческие рельсы (ОАЭ и другие).

Вопрос государственных закупок вакцины для стран, которые не имеют собственной, тоже стал политическим. И здесь показателен украинский пример – правительство вело переговоры с Китаем и Индией, было под давлением многочисленных лоббистов, сам процесс происходил не слишком прозрачно, а сама вакцинация столкнулась с бешеным сопротивлением пятой колонны. При этом ради кампании черного пиара против вакцины CoviShield (AstraZeneca) объединились сторонники пророссийского политика Виктора Медведчука (его кололи российским препаратом "Спутник V") и пятого президента Украины Порошенко, который публично назвал препарат "г...мном".

В защиту разработки британских ученых выступила посол Великобритании в Украине, которая заявила, что CoviShield является 100-процентным аналогом оксфордской AstraZeneca. Только после того, как в лагере Порошенко узнали, что такой вакциной будут обеспечены не только украинцы, но и жители Канады и Великобритании, а согласился на укол не только президент, но и Далай-Лама, страсти несколько улеглись.

При этом и защитники вакцин, и антивакцинаторы забыли, что нынешние вакцины по сути – препараты, которые только сейчас проходят испытания. Раньше на это шли годы, сейчас такой роскоши просто нет, а потому фактически испытания проходим мы все. Сейчас.

Что дальше

Коронавирус SARS-CoV – 2 никуда не делся-он остается с нами, по крайней мере на ближайшие два года. Что будет дальше? Есть несколько вариантов. Позитивный предполагает, что человечество не будет саботировать вакцинацию, а она будет удачной. Тогда у людей заработает тот самый коллективный иммунитет, и коронавирус станет достоянием истории, как когда-то "испанка" (1918 – 1920), "гонконгский грипп" (1969 – 1970), а также эпидемии нашего времени – "птичий грипп" и "свиной грипп".

Читайте также Маски не нужны: в США опубликовали рекомендации вакцинированным от коронавируса

Негативный вариант указывает на новые опасные мутации, которые каждый сезон будут предвещать человечеству новые пандемии и смерти. В таком случае придется разрабатывать новые вакцины, потому что старые могут стать неэффективными.

Победа над "Короной" – сугубо политическая тема:

Уже сейчас выделяют несколько опасных мутаций, в частности – "африканскую" и "британскую", а также прогнозируют новые. Именно с ними связывают так называемую "третью волну" распространения коронавируса, свидетелями которой мы все являемся в настоящее время.

Впрочем, даже для негативного варианта развития событий есть хорошие новости. Главная из них заключается в том, что человечество уже знает об опасности коронавирусов, и информация о необходимости соблюдения правил личной гигиены, социальной дистанции, применения защитных масок и выполнения важных новых правил не должна стать новостью.

С коронавирусом придется жить, и именно он будет определять наше бытие в ближайшие годы. До появления новой глобальной угрозы.