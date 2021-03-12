Уже год Украина живет в новой реальности – карантинной. Первыми под замок пошли педагоги всех уровней, ограничили массовые мероприятия до 200 человек, кроме государственно важных.

Государственные учреждения и большинство общественных заведений закрыли. Кофе и блюда – только на вынос и доставку. Открыты только продуктовые магазины с расчетом – один покупатель на 10 квадратных метров.

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Общественный транспорт стал роскошью: метрополитен закрыли, наземный – только по спецкартам на половину сидячих мест. Закрыли и границы, параллельно с соседями.

"Тренды" весны 2020

Украинцам на возвращение дали 2 недели: самолетом, автомобилем и даже пешком – с обязательной 2-недельной самоизоляцией. Кроме дистанционного обучения, вынужденным "трендом" стала и работа из дома.

На карантин наконец ушла и Верховная Рада – депутатский мандат от COVID-19 не уберег. На вес золота стали антисептики и дефицитные защитные маски. Порой правоохранители доводили свои патрулирования до абсурда. Запомнилось и невыполнение карантинных мероприятий некоторыми бизнесменами, когда их более честные коллеги страдали от убытков из-за закрытия.

Год карантина в Украине: смотрите видео

Даже несмотря на жесткие меры, статистика новых случаев коронавируса неуклонно росла с десятков до сотен, а потом и до тысяч – как раз когда Украина начала "слезать с иглы" локдауна в мае.

Мир начал приходить в себя

Тогда постепенно возобновили работу дошкольных учреждений, открыли торговые центр, транспорт для населения. Даже частично возобновили международное сообщение.

Видоизменение карантина

Видоизменился и сам карантин – его назвали адаптивным, с разными уровнями жесткости (зеленым, желтым, оранжевым и красным, в зависимости от количества зараженных и госпитализированных).

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Но статистика продолжала расти – и зимой уже было более 15 тысяч инфицированных за сутки. Тогда новые-старые ограничения – карантин выходного дня и потом – постновогодний локдаун. Ведь хороводы возле елки не смогла отменить ни одна пандемия. Несмотря на критику, в Министерстве здравоохранения продолжают уверять, что действуют рационально.



Правила адаптивного каратина / инфографика 24 канала

Каждый применили именно тогда, когда этого требовала эпидситуация, и каждый дал результат, который мы ожидали. Жесткий карантин с самого начала сбил рост количества случаев, что позволило нам подготовить систему здравоохранения. Карантин выходного дня – чтобы не внедрять 2 жестких карантина в конце года и в начале,

– заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В то же время множество специалистов отмечают непоследовательность и частую неконтролируемость соблюдения карантинных мер. Среди них громкие – скопления отдыхающих в Одессе и Буковеле, и знакомые всем забытые маски.

Старт вакцинации

Наряду с карантином стартовала и долгожданная вакцинация, которая должна была бы спасти страну от распространения коронавируса.



Вакцинация в Украине / Фото Getty Images

Чтобы получить массовый иммунитет, вакцинировать надо 90% населения. Между тем уже 4 области окрашены на карантинной карте красным – из-за критического количества госпитализаций больных. Заговорили о повторении весеннего локдауна, но пока успокаивают.

"Пройдем этот пик, который прогнозируем на февраль – март, с адаптивным карантином без применения национального локдауна. Но вирус мутирует, и некоторые мутации мы не можем предсказать", – добавил Ляшко.

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Поэтому, как и год назад, советуем: мойте руки, напевая "Червону руту", не пренебрегайте масками, пользуйтесь дезинфекторами и вакцинируйтесь, как только появится возможность.



Как записаться на вакцинацию в Украине / инфографика 24 канала