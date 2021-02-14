В Министерстве иностранных дел возмутились последними заявлениями России относительно конфликта на Донбассе. В то же время во внешнеполитическом ведомстве напомнили об агрессии Кремля в отношении Украины и рассказали о нынешней ситуации.

Россия начала необъявленную войну против Украины 7 лет назад. И сейчас, отмечают в МИД, Кремль перешел к следующему этапу своей вооруженной агрессии на украинском Донбассе.

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Что говорят в МИД о преступных действиях России на Донбассе

О присутствии Кремля в конфликте на Донбассе

Российские спецназовцы и военные – причем без знаков различия – организованно, методично и целенаправленно осуществляли захват местных органов власти, полицейских участков, украинских военных объектов на Донбассе, проводили другие силовые операции против украинской армии и правоохранительных органов.

С территории России вели непрерывные артиллерийские и ракетные обстрелы позиций украинских пограничников и Вооруженных Сил.

Российские военные подразделения вместе с тяжелой техникой и другими средствами осуществляли военное вторжение и принимали непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины.

Российское военное присутствие на оккупированной части Донбасса продолжается по сей день. Незаконное пересечение неконтролируемой участка российско-украинской границы транспортными эшелонами и военной техникой стали постоянной практикой. Информация о регулярные нарушения государственной границы Украины присутствует в многочисленных отчетах ОБСЕ,

– отметили дипломаты.

О "посреднической" роль России в конфликте

Россия от первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать.

Россия с первого дня сознательно не выполняет достигнутые при посредничестве ОБСЕ, а также Германии и Франции, минские и нормандские договоренности.

После того, как Россия подписала "Минск" и решение о прекращении огня вдоль линии разграничения, произошел захват Дебальцево и других украинских территорий.

Все дальнейшие действия России до сегодняшнего дня направлены на разрушение любых усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий.

О блокировании Россией усилий Украины по миру на Донбассе

Работу ТКГ блокирует под разными предлогами, а также согласованные на экспертном уровне решения российская сторона отказывается финализировать.

После достижения перемирия в июле 2020 года на линии разграничения усиливаются провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Они применяют, в частности, запрещенное минскими договоренностями оружие.

Российские вооруженные формирования с начала 2021 все чаще используют снайперские обстрелы украински позиций. И это приводит к новым человеческим жертвам.

Международные организации, прежде всего Красный Крест, до сих пор не имеют полного и безусловного допуска к пострадавшему населению и удерживаемым лицам на оккупированных территориях. А патрули СММ ОБСЕ и дальше продолжают сталкиваться с многочисленными препятствиями.

О требованиях к России

Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта.

Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта.

В то же время Украина призвала Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие, армию, наемников и вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует. А также вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

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На что могла быть такая реакция МИД Украины

В Кремле неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта на Донбассе, отрицая наличие российских войск на территории Украины.

Недавно постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что власть Украины уже не пытается скрывать упрямое нежелание выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений. Также он обвинил Германию и Францию ​​в соучастии в "преступлениях" на Донбассе.

28 января оккупанты представили так называемую доктрину "Русский Донбасс", в которой предусмотрели захват всей территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, боевики заявили о намерении провести референдум, чтобы объединить Донецк и Луганск.

Подливает масла в огонь и то, что на форуме выступала главная пропагандистка Путина – Маргарита Симоньян. Так называемая журналистка заявила: "Россия, матушка, забери Донбасс домой". А уже после форума ее муж Тигран Кеосаян пригрозил, что вскоре оккупационные войска будут в Киеве.