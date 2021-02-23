Некоторые относятся к Сергею Стерненко предвзято, мол, как ни крути, но от его руки погиб человек. Однако есть причины, почему другие на стороне Стерненко.

Ведущий "Pro Новостей" Артем Овдиенко разъяснил ситуацию с отношением к одесскому активисту. Он отметил, что Стерненко защищают Виталий Дейнега, Ульяна Супрун, Маси Найем и остальные даже не политики, а проукраинские общественные активисты.

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"Если посмотреть, кто Стерненко обвиняет и радуется приговору, а это Андрей Портнов, Анатолий Шарий, Елена Лукаш и остальная пророссийская "вата", которая не вылезает с медведчуковских телеканалов – то даже учитывая это мои симпатии именно на стороне Стерненко", – сказал Овдиенко.

Он добавил, что даже рад, что одесскому активисту огласили соответствующий приговор. Артем Овдиенко пояснил, что рад он не только тому, что апелляция Стерненко непременно оправдает, но и тому, что этот приговор непременно будет иметь для страны значительные последствия.

У нас иначе не бывает – у нас лишь из-за лютых зашкваров происходят перемены к лучшему. Потому что только такие вот кричащие зашквары и вызывают у нас гнев и инициируют от общества запрос на изменения,

– пояснил ведущий.

Запрос на изменение и слом "ментовско-судейской" системы существовал давно, но теперь вот появится на эту систему и гнев, который заставит власть разрушить соответствующую систему, ведь иначе этот гнев мы переадресуем уже власти.

Обратите внимание! 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7,3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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