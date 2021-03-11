Руководство АЗК Glusco пожаловалось на обыски полицейских на 3 нефтебазах и 105 автозаправках сети. В Glusco отметили, что уголовное производство, из-за которого правоохранители заблокировали работу сети АЗК, никоим образом не связано с компанией.

Сейчас, как объяснили в Glusco, отпуск нефтепродуктов остается заблокированным. Однако на некоторых АЗК удалось возобновить продажу газа и сопутствующих товаров.

Важно Потери на 24 миллионов: СБУ разоблачила сеть АЗС на ввозе некачественных нефтепродуктов

Позиция Glusco

В компании отметили, что обвинение СБУ якобы в уклонении от уплаты налогов "выглядит странно". Как пояснили в Glusco, группа компаний только в течении 2019 – 2020 лет уплатила в государственный бюджет Украины более 6 миллиардов гривен налогов, сборов и других платежей. Зато за все время работы компании этот показатель гораздо больше – 10 миллиардов гривен.

Сегодня правоохранителями была парализована работа компании, которая приносит в государственный бюджет Украины миллиарды гривен и обеспечивает рабочими местами тысячи украинцев. Десятки тысяч потребителей остались без горючего,

– пожаловались в компании.

Там также добавили, что "уголовное производство, из-за которого заблокирована работа сети АЗК, никоим образом не связано с группой Glusco". Касательно обвинений Glusco в реализации некачественного топлива, то в компании отметили: "качество топлива является высшим приоритетом".

Что известно о сети АЗС Glusco? Компания Glusco Ukraine является дочерней структурой Glusco Energy SA. Последнюю зарегистрировано в Швейцарии и она входит в также швейцарскую группу Proton Energy Group SA. Это международный трейдер, основали его в 2009 году. В 2016 году компания стала оператором проекта поставки дизтоплива нефтепродуктопроводом "Самара – Западное направление". Ее конечным бенефициаром является Нисан Моисеев. Данные: "Новое время"

Что об этом говорят в СБУ

В Службе безопасности Украины подозревают сеть АЗС Glusco в реализации некачественных нефтепродуктов. Из-за таких действий Украина потеряла минимум 240 миллионов гривен.

Как реализовывалась схема

Субъекты хозяйствования, которые правоохранители связывают с Glusco, организовали незаконную схему ввоза на территорию Украины нефтепродуктов. Ввозили их, в частности, из России.

Ввоз происходил с помощью морских судов. Правда, злоумышленники обходили таможенный контроль и скрывали реальные объемы.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет примерно 240 миллионов гривен.

Следовательно, в течении 11 марта СБУ провели 140 обысков. Правоохранители собирали доказательства и информацию о вышеуказанных преступлениях.



СБУ проводит обыски на Glusco / Фото 24 канала