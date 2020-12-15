На площади Соборной в Черкассах продолжается установка главной елки города. Вместо традиционных украшений на праздничное дерево повесили амулеты, известные как "глаз дьявола"

Ее зажгут уже в субботу, 19 декабря. Однако из-за пандемии COVID-19 торжественное открытие не будут проводить, сообщили на сайте Черкасского городского совета.

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Внимание местных жителей привлекла необычняа отделка – на главной елке Черкасс рядом с традиционными украшениями появились амулеты, которые называют "глаз дьявола" или "куриный глаз".



Главная елка Черкасс / Фото Черкасского городского совета



В Черкассах готовятся к новогодним праздникам / Фото Черкасского городского совета

Голубой или желтый амулет в форме глаза, по народным суевериям, защищает от сглаза – то есть от негативного влияния встречи с недобрым человеком.

Амулет "глаз дьявола" в основном является популярным в восточных странах. Однако исламские богословы убеждены, что он отнюдь не защищает, а наоборот – вредит своему владельцу.

Интересно! Елка в центре Черкасс – искусственная, высотой 18 метров. Всего на подготовку города к новогодним праздникам из городского бюджета выделили 2,8 миллиона гривен.

Скандал с главной елкой Украины

А в Киеве верхушку новогоднего дерева должна была украшать сказочная шляпа. Впрочем, когда соответствующие фото появились в соцсетях, ее сразу же начали высмеивать.

Шляпа вызвала обсуждения не только в интернете. Против такого украшения высказалась даже ПЦУ – там елочную шляпу сравнили с колдовской на фоне Софиевского собора.

Организаторы праздника объяснили, что необычный аксессуар соответствует тематике Нового года. Но в конце концов перед официальным открытием елки таки заменили ее на восьмиугольную Вифлеемскую звезду.