Главой Харьковской ОГА может стать генерал СБУ Верхогляд

На пост главы Харьковской ОГА претендует руководитель управления СБУ Днепропетровской области Владимир Верхогляд. Он уже провел необходимые встречи в Офисе Президента.

Об этом сообщили журналистам анонимные источники. Информацию обнародовали 2 июля.

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Об этом уже писали СМИ

Ранее такую ​​информацию уже публиковали на нескольких ресурсах. Однако все они были не слишком авторитетными.

Предполагается, что эти материалы были заказными. Также это может указывать на то, что в каждом из них комплиментарно высказывались о нынешней руководительнице ОГА Айне Тимчук.

Что известно о Верхогляде

По данным журналистов, назначение нового главы Харьковской ОГА поддерживает известный бизнесмен, знакомство с которым подтверждал президент Владимир Зеленский.

Краткая биография:

Владимир Верхогляд работал в органах госбезопасности с 1990 года;

сначала он был оперуполномоченным;

по карьерной лестнице дошел до поста заместителя главы управления СБУ;

в конце 2000-х годов мужчина руководил областными управлениями спецслужбы в Кировограде и Днепре;

во время "люстрации" Верхогляда сняли с должности офицера по особым поручениям при главе СБУ;

но в марте 2020 года суд отменил это решение;

его не раз обвиняли в коррупции, однако это никак не подтвердилось.