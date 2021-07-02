Об этом сообщили журналистам анонимные источники. Информацию обнародовали 2 июля.

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Об этом уже писали СМИ

Ранее такую ​​информацию уже публиковали на нескольких ресурсах. Однако все они были не слишком авторитетными.

Предполагается, что эти материалы были заказными. Также это может указывать на то, что в каждом из них комплиментарно высказывались о нынешней руководительнице ОГА Айне Тимчук.

Что известно о Верхогляде

По данным журналистов, назначение нового главы Харьковской ОГА поддерживает известный бизнесмен, знакомство с которым подтверждал президент Владимир Зеленский.

Краткая биография:

Владимир Верхогляд работал в органах госбезопасности с 1990 года;

сначала он был оперуполномоченным;

по карьерной лестнице дошел до поста заместителя главы управления СБУ;

в конце 2000-х годов мужчина руководил областными управлениями спецслужбы в Кировограде и Днепре;

во время "люстрации" Верхогляда сняли с должности офицера по особым поручениям при главе СБУ;

но в марте 2020 года суд отменил это решение;

его не раз обвиняли в коррупции, однако это никак не подтвердилось.

Обратите внимание! Руководительница Харьковской ОГА Айна Тимчук 24 мая предоставила адвокату Юлии Плетневой разрешение на разработку документации по землеустройству более 80 гектаров. Плетнева ранее была адвокатом покойного мэра Геннадия Кернеса. Сейчас она защищает в судах Михаила Добкина и нескольких других скандальных лиц.