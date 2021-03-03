Командир должен быть первым, – главный пограничник вакцинировался от COVID-19
Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко получил прививку от коронавируса COVID-19. Его, как и президента и главу Минздрава, вакцинировали препаратом Covishield.
Источник:Госпогранслужба
Вакцинацию провели во время его рабочей поездки в район ООС. А именно – в 59 военном мобильном госпитале в Северодонецке.
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Дейнеко отметил, что как руководитель пограничного ведомства хочет собственным примером показать, что вакцинироваться – необходимо. Ведь это поможет преодолеть пандемию.
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"Хочу, чтобы подчиненные понимали, что я буду первым среди пограничников", – отметил председатель Госпогранслужбы и призвал подчиненных не бояться этой процедуры.
Когда есть сомнения или колебания – командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничники увидят, что в этом нет ничего страшного,
– отметил Дейнеко.
Кроме того, главный пограничник заметил, что сам еще не болел коронавирусом. Поэтому для него, как и для остальных людей, получить вакцину означает не заболеть.
Заметим, что накануне вакцину от коронавируса COVID-19 получили также министр здравоохранения Максим Степанов и глава государства Владимир Зеленский.
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