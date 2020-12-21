В Харькове назначат выборы из-за смерти мэра Геннадия Кернеса. Пока официально неизвестно, кто именно будет бороться за кресло. Однако политологи уже предполагают, что кампания будет интересной. Они даже называют вероятных главных кандидатов.

По словам экспертов кандидатов на должность может быть больше, чем на местных выборах в октябре. Также могут появиться новые неизвестные кандидаты, сообщает 24 канал.

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Могут появиться и кандидаты из других регионов. В частности предполагают, что баллотироваться может представитель местного бизнеса Александр Ярославский.

Политический эксперт Игорь Полищук назвал таких вероятных претендентов:

Александр Фельдман, занявший 2 место в последней кампании;

Юлия Светличная – народный депутат, возглавляющий именную политическую силу.

"У Светличной неплохая перспектива – у нее небольшой антирейтинг, а потому есть шансы побороться", – сказал Полищук.

Также он добавил, что может быть и кандидат от "Европейской Солидарности".

Что говорят в мэрии

В то же время в мэрии пока о выборах не говорят. Там заявили, что сначала нужно попрощаться с Геннадием Кернесом.

Я обращусь в установленный законом срок относительно выборов. Я считаю, что сейчас, пока мы не похоронили Геннадия Адольфовича, нам не о чем говорить,

– заверил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

На вопрос о том, планирует ли Терехов баллотироваться в мэры, сказал, что отвечать на этот вопрос пока некорректно.

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