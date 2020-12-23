В Харькове состоялись похороны мэра города Геннадия Кернеса. Комитет Рады выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану. Боевики вернули из плена украинского военнослужащего. В американском Балтиморе прогремел взрыв. Таковы были главные новости 23 декабря.

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Важно Прощание и похороны Кернеса в Харькове: как все происходило – фото, видео

Похороны Кернеса

В Харькове похоронили городского голову Геннадия Кернеса. Мэра начали отпевать еще в 07:00 в Благовещенском соборе. Потом с ним прощались в оперном театре. Похоронили Кернеса на Почетной аллее кладбища №2.

Похороны немного затянулись из-за большого наплыва людей – пришли примерно несколько тысяч. Кстати, центр Харькова днем перекрыли, а маршруты общественного транспорта изменили.

На похоронах присутствовала жена мэра Оксана Гайсинская и близкий друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс. Также попрощаться с Кернесом приехали мэр Киева Виталий Кличко, нардеп Вадим Новинский, бывшие парламентарии Михаил и Дмитрий Добкины, Евгений Мураев и глава Одессы Геннадий Труханов.

Место погребения Кернеса засыпали венками.

Смерть Кернеса: что известно

Кернес умер 17 декабря в Берлине, в клинике "Шарите".

Политик находился на лечении в Германии с сентября из-за осложнения коронавируса.

Несмотря на оптимистичные прогнозы осенью, в декабре состояние Кернеса значительно ухудшилось. У него полностью отказали обе почки.

К слову, борт с телом мэра доставили в Харьков вечером 21 декабря.

Кернеса похоронили, смотрите видео:​

Похороны Кернеса / Фото 24 канала:



Смотрите видео, как харьковчане прощались с Кернесом:

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Недоверие к Тарану

Комитет Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки выразил недоверие действующему министру обороны Андрею Тарану. Письмо по этому поводу уже направили президенту Владимиру Зеленскому, ведь именно он как главнокомандующий вносит представление главы Минобороны.

Почему нардепы требуют отставки Тарана

Депутаты от "Голоса" требуют увольнения Тарана. Нардепы утверждают, что министр не справился со своими обязанностями во время войны.

В политсиле отметили, что Таран несет ответственность за:

срыв ряда оборонных контрактов;

вероятный срыв государственного оборонного заказа 2021 год;

ненадлежащее исполнение контрактов в рамках ГОЗ;

сворачивание реформ в Вооруженных силах Украины.

Реакция Тарана

Министр отреагировал на информацию о возможной отставке.

Я первым проинформирую общество, если настанет время открывать "третий конверт". Пока что – фальцет,

– заявил Таран.

Кто такой Андрей Таран? Таран служил в центральном аппарате Минобороны с 1992 года, а затем перешел в управление разведки. В 2015 году его назначили первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. В 2016 году Тарана уволили в запас. На должность министра обороны Тарана назначили в марте 2020 года.

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