Неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко, а также избили самого чиновника. Иран передал Украине окончательный отчет по катастрофе МАУ. Командира военной части в Чугуеве арестовали за авиакатастрофу Ан-26. Протесты в Армении возобновились, протестующие в Ереване заблокировали админздания. Таковы были главные новости 22 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Нападение на мэра Броваров

В ночь на 22 декабря неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко. Произошло это в селе Гнедин Бориспольского района.

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Что известно об инциденте

По информации правоохранителей, группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров и забрала имущество. Кроме того, неизвестные избили самого чиновника. В полиции утверждают, что неизвестные связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, они забрали 10 тысяч долларов и ювелирные изделия.

Кто такой Игорь Сапожко

В течение 2008 – 2010 годов Сапожко исполнял обязанности мэра Броваров.

С 2010 года он работал мэром города.

Впервые на пост мэра Броваров Сапожко выдвигался от "Партии регионов".

Согласно информации в декларации, чиновник владеет 4 земельными участками и домом в Гнедине. Также в его собственности находится земельный участок в селе Леоновка Кагарлыкского района Киевской области и квартира в столице.



Нападение на мэра Броваров / Фото Нацполиции

Отчет Ирана о катастрофе МАУ

Организация гражданской авиации Ирана назвала окончательные причины падения пассажирского самолета МАУ над Тегераном. Соответствующий отчет передали Украине.

Актуально Сбитие самолета МАУ в Иране: Канада обнародовала отчет о катастрофе

В отчете указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Заметим, Канада не верит в версию о человеческой ошибке. Страна выразила поддержку украинской стороне и призвала Иран возместить убытки и выплатить материальную помощь родственникам погибших.

Какие версии сбития украинского самолета существовали

В предыдущем отчете Ирана говорилось, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета . Президент МАУ Евгений Дыхне сразу же опроверг это и отметил, что самолет был исправным .

. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу же опроверг это и отметил, что . В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы в Иране, 3 из которых закрытые. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой .

. В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон.



Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Командира воинской части в Чугуеве арестовали

Печерский суд Киева взял под стражу командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его подозревают в халатности, нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе самолета Ан-26. По данным следствия, Глазунов утверждал плановую таблицу полетов, которая предусматривала учебные полеты с остановками для технического обследования.

Командир разрешил проведение так называемых конвейерных полетов – когда самолет после совершения одного вылета не останавливается, а выполняет следующий. Это, по мнению следствия, и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе и не смог оперативно решить проблему,

- говорится в сообщении.

Кроме того, на самолет допустили 18 штурманов вместо 10. А это увеличило общее количество военнослужащих. Кстати, прокуроры утверждают, что на борту было лишь 10 парашютов и 10 кислородных масок. Это тоже указывает на то, что количество людей было превышено.

Также следователи отмечают, что командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты. Из-за этого его не должны были допускать на борт. Также у Кишени были проблемы с посадкой самолета, которые руководство должно было бы учесть.

Позиция задержанного Глазунова

Он подчеркнул, что вес на борту самолета не был превышен, а решение о допуске Кишени принял не он. Также Глазунов пояснил, что в день катастрофы он не был командиром этой смены, поэтому не мог контролировать полеты.

С 15:30 до 18:00 я был уже в своем рабочем кабинете, работал с документами. Наблюдение выполнял другой человек. Меня обвиняют в том, что я давал команду на конвейер? Я не давал команду на конвейер. Ее дает командир полетов,

- сказал Глазунов.

Заметим, адвокат подозреваемого Сергей Рогозин просил не удовлетворять ходатайство прокуратуры о заключении Глазунова под стражу. Он уверял, что его подзащитный не планирует скрываться.

Обратите внимание! Ранее подозрение по делу Ан-26 объявили командующему Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Дроздову. Подробнее о трагедии читайте здесь.



Главное об авиакатастрофе под Чугуевом / Инфографика 24 канала

Обострение протестов в Ереване

В столице Армении Ереване митингующие заблокировали административные здания и развернули возле них палатки. Протестующие собираются там ночевать, чтобы утром продолжить протестовать. Демонстрантов не пугает даже холодная погода.

Что этому предшествовало

Активные протесты в Ереване возобновились 22 декабря . Оппозиция объявила общенациональную забастовку.

. Оппозиция объявила Митингующие так же требуют отставки правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протестующие уверяют, что будут устраивать такие акции ежедневно, пока Пашиняна не уйдет в отставку.

Добавим, что протесты в Армении начались еще 9 ноября. Именно тогда Армения, Азербайджан и Россия заключили соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Армяне восприняли это как капитуляцию.

К теме В Ереване почтили погибших в Карабахе: траурное шествие едва не переросло в столкновения – видео

Пожар на складе в Киеве

В Киеве в складском помещении вспыхнул мощный пожар. В одном из помещений были кислородные баллоны. К счастью, пожарные не допустили взрыва и вовремя вынесли их из помещения.

Однако огонь успел охватить 200 квадратных метров и на одном из помещений даже обвалилась крыша. В то же время спасатели заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений ГСЧС Украины.

Пожар в Киеве / Фото ДСНС