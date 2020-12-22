Новый штамм коронавируса зафиксировали в Украине. Борт с телом Геннадия Кернеса прибыл в Харьков. Заместитель главы ОП Олег Татаров пришел на допрос в НАБУ. Боевики ранили 2 украинских военных, еще одного взяли в плен. В Киеве и Львове требовали отставки Сергея Шкарлета. Правительство назначило исполняющего обязанности министра энергетики и председателя ДФС. Такими были главные новости 21 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 21 декабря:

Мутировавший коронавирус уже в Украине

Украинский врач-инфекционист заявил, что новый штамм коронавируса уже в Украине. На Закарпатье зарегистрировали случаи инфицирования N501Y (название нового штамма коронавируса).

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По словам врача, один из его пациентов уже переболел новым штаммом. Этот мужчина – заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно, вероятно, оттуда и привез мутацию.

Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса,

– отметил он.

Врач также добавил, что вирус мутирует очень активно.

Что известно о новом штамме коронавируса

В начале декабря Великобритания сообщила о новом штамме коронавируса в 60 регионах страны.

Мутация коронавируса может быть на 70% больше заразной, чем SARS-CoV-2.

Новым штаммом уже заразились люди в Великобритании, Италии, Дании, Нидерландах и Австралии, а ряд стран прекратил авиасообщение с Великобританией.

Пока неизвестно, действительно ли мутация представляет опасность человечеству.



Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала

Борт с телом Кернеса в Харькове

В Харьков 21 декабря, в 19:30 прибыл борт с телом Геннадия Кернеса. Политик скончался в немецкой клинике "Шарите" 17 декабря.

Похороны Кернеса состоятся 23 декабря. Мэра Харькова похоронят на Почетной аллее в Харькове.

Борт с телом Геннадия Кернеса прибыл в Харьков: смотрите видео

Что известно о смерти Кернеса

Еще в сентябре у Кернеса диагностировали коронавирус. Политика привезли на лечение в Германию.

Долгое время о самочувствии мэра Харькова не было никаких новостей. Несколько раз в СМИ распространяли слухи о том, что мэр Харькова якобы уже умер. Однако в окружении политика их опровергали.

11 декабря состояние политика резко ухудшилось. У Кернеса отказали почки.

Друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс рассказал: в последние дни Кернеса врачи говорили, что спасти политика может только чудо.

Смотрите видео 24 канала из аэропорта Харькова:

Татаров пришел в НАБУ

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров пришел в НАБУ за повесткой о вызове. Политика подозревают в причастности к незаконной схеме по завладению квартирами Нацгвардии. Однако сам Татаров заверил, что пришел в бюро по собственной инициативе.

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В НАБУ нет ни одного прямого или косвенного доказательства. На мой взгляд, все это является домыслами, которые НАБУ "обменяло" на свободу одного из подозреваемых. Предоставив эту свободу в обмен на оговор другого человека,

– подчеркнул Татаров.

В фальсификации дела он обвинил руководителя НАБУ Артема Сытника. Кроме того, Татаров заявил, что докажет свою невиновность правовыми методами.

Впоследствии "Украинская правда" со ссылкой на слова советника главы ОП Михаила Подоляка сообщила, что Татаров 21 декабря написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей. Сделал он это из-за существенного общественного резонанса и во избежание каких-либо манипулятивных трактовок,

В чем подозревают Татарова

В причастности к делу о хищении квартир Национальной гвардии. Убытки государству в этом производстве составляют 81 миллион гривен.

Фигурант дела застройщик Максим Микитась заявил, что именно Татаров договаривался о написании положительной экспертизы на пользу компании-застройщика.

18 декабря НАБУ сообщило Татарову подозрение в причастности к коррупции.

Тогда же в Офис Президента пришли специалисты бюро. Однако их не пустили, якобы, это выходило за пределы законных процедур.

Татаров считает, что подозрение от НАБУ связано с тем, что Сытник "сводит личные счеты".

Пострадавшие на Донбассе

Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. Они устроили обстрел украинских военных под Горловкой. В результате получили ранения 2 украинских воинов.

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Обстрел произошел в 8:00 утра 21 декабря. Раненым военным немедленно оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние стабильное.

Украинская сторона в совместном центре контроля привлекла координационный механизм. "Режим тишины" немедленно возобновили, потребовали о прекращении огня и направили ноту в СММ ОБСЕ.

В штабе Операции Объединенных сил рассказали, что враг применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Воины получили осколочные ранения, но их состояние удовлетворительное.

Горловка Донецкой области: карта

Обратите внимание! Военный ВСУ попал в плен российских оккупационных войск на Донбассе. Отсутствие бойца обнаружили еще 17 декабря. Боевики заявляют, что задержали воина в состоянии опьянения. Оккупанты утверждают, что это Александр Пупко, он служит в 14-й отдельной механизированной бригаде.

В Киеве и Львове требовали отставки Шкарлета

В украинских городах 21 декабря состоялся митинг против Сергея Шкарлета. Люди требовали отставки нового министра образования и науки.

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Киев

Акция под Офисом Президента проходит под лозунгом "Стоп Шкарлет – не дадим убить образование!".

Протест переместили из дворика Офиса Президента ко входу с улицы Банковой, 9. В дворике сейчас рождественская ярмарка, поэтому там может находиться только до 300 человек, кроме этого там много детей.

Акция протеста против Сергея Шкарлета: фото 24 канала, Андрея Костюка, Олега Климчука, Татьяны Крохмаль

Активисты принесли с собой плакаты с оригинальными лозунгами и зажгли файеры.



Под ОП зажгли файеры / Фото 24 канала, Олега Климчука

Протест против назначения Сергея Шкарлета: смотрите прямую трансляцию

Львов

Во Львове под областным советом также организовали протест против назначения Шкарлета. Студенты принесли с собой плакаты с требованиями уволить министра. На акции собрались около 50 человек.



Протест против Сергея Шкарлета во Львове / Фото 24 канала, Ростислава Радыша

Больше о назначении Шкарлета и реакции на это украинского общества читайте по ссылке.

Назначение Кабмина

Правительство назначило Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики.

В то же время, согласно решению Кабмина, он будет исполнять обязанности главы ведомства. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания вечером 21 декабря.

Кроме того, распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко правительство признало утратившим силу. Также Кабмин принял решение уволить с должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец. Причина – поданное ею заявление.

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Вадима Мельника назначили главой Государственной фискальной службы.

Ранее он возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований. Имеет звание полковника налоговой милиции.

Важно! Также 21 декабря по собственному желанию уволилась заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив. Эту должность она занимала почти полтора года. Ковалив заявила, что довольна своим участием в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе.