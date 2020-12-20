Президент Владимир Путин дал большое интервью The New York Times. В Беларуси провели Марш народного трибунала. Европа останавливает сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса. На Днепропетровщине на ходу вспыхнул автобус с пассажирами. Таковы были главные новости 20 декабря.

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Интервью президента Зеленского

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В конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американскими журналистами из The New York Times. Глава государства ответил на многие вопросы, в частности, и относительно войны на Донбассе и отношений с новым главой Белого дома Джозефом Байденом.

О войне на Донбассе

Зеленский заверил, что Украина не будет менять свой внешнеполитический курс по требованию Москвы. Однако глава государства не исключил, что официальный Киев может пойти на компромиссы для разрешения ситуации на Донбассе.

Компромиссы для предоставления Донбассу больших преференций возможны. Нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Сейчас, по мнению президента, рано говорить о завершении войны на Донбассе. Ведь регион нуждается в значительной реинтеграции.

Об отношениях с США

Президент считает, что сотрудничество с Вашингтоном особенно важно для Украины, ведь США поддерживают Украину, в частности, в вопросах санкций.

Моя позиция понятна и прямолинейна: мы, конечно же, хотим быть независимой, сильной страной. Конечно же, мы хотим видеть себя в пределах Европейского сообщества, внутри ЕС,

– заявил Зеленский.



Зеленский рассказал об отношениях с США / Фото NYT

О COVID-19

Зеленский заявил, что Украина не входит в список государств, которые первыми получат вакцины от коронавируса. Впрочем, он убежден: США и Великобритания могли бы на это повлиять. Глава государства подчеркнул: российскую вакцину украинцы точно покупать не будут.

Мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект,

– заявил Владимир Зеленский.

Интересно! Президент подчеркнул, что строительство дорог во время пандемии важно, ведь таким образом скорые могут быстрее добираться до больных.

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Коронавирусная угроза из Британии

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса – более агрессивный, чем предыдущий. Как сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, мутированный COVID-19 на 70% агрессивнее. Этот штамм обнаружили в Объединенном Королевстве еще в сентябре, однако значительной огласки это не получило.

Из-за угрозы новой вспышки ряд стран принял решение прекратить сообщение с Объединенным Королевством.

Какие страны уже приняли решение о прекращении сообщения с Британией:

Нидерланды;

Бельгия;

Австрия;

Италия;

Германия;

Франция;

Израиль;

Литва;

Латвия;

Болгария;

Ирландия;

Греция и Чехия – усилили карантин для британцев.

Обратите внимание! По информации СМИ, Евросоюз закроет границы с Великобританией на следующей неделе.

Какая ситуация с коронавирусом в Великобритании

Между тем, в Великобритании ввели строгие ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса. Люди массово пробуют покинуть Лондон, из-за этого образовались серьезные пробки на крупных автомагистралях.

По состоянию на 20 декабря в стране COVID-19 обнаружили более 2 миллионов людей. С начала эпидемии умерли уже более 67 тысяч больных.

Марш народного трибунала в Беларуси

Важно Сотня задержанных на Марше народного трибунала: события в Беларуси 20 декабря – фото, видео

В Беларуси 20 декабря провел акцию под названием Марш народного трибунала. Протестующие с красно-белой национальной символикой вышли на улицы с лозунгом "Жыве Беларусь".

Смотрите видео, как перекрыли улицу в Минске:

Во время акции протеста только в Минске задержали по меньшей мере 140 человек. В Гродно в руки силовиков попали две журналистки. Также правоохранители задержали 18-летнего администратора телеграм-канала. Юноша якобы не только распространял персональные данные представителей силовых органов, но и призывал к массовым беспорядкам.

Интересно! 20 декабря, после 42 дней ареста на свободу вышла обладательница титула "Мисс Беларусь-2008" и экс-пресс-секретарь брестского ФК "Динамо" Ольга Хижинкова. Ее встретили родные.

Автобус загорелся на ходу

В Днепропетровской области на автодороге в направлении Днепр – Кривой Рог 20 декабря 2020 года загорелся автобус с пассажирами. Во время этого в салоне было 8 человек. К счастью, никто не пострадал.

По данным спасателей, во время движения автобуса вспыхнул моторный отсек. Еще до прибытия пожарных люди самостоятельно вышли из салона. Однако транспортное средство сгорело дотла.

Автобус загорелся на ходу / Фото ГСЧС

Транспортное средство сгорело дотла / Фото ГСЧС