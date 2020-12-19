Главные новости 19 декабря: главная елка страны, взрыв в Турции
В больнице Турции люди погибли в результате взрыва кислородного аппарата. Возле берегов Нигерии пираты захватили судно Stevia с украинцами на борту. В Киеве зажгли главную елку страны. Россия усиливает преследование в Крыму. Такими были главные новости за 19 декабря.
Самые важные новости Украины и мира за субботу, 19 декабря:
Захват судна с украинцами
Возле берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на сухогруз Stevia и похитили моряков. В общем похитили 8 человек, из которых 6 – украинцы. Двое других – албанцы.
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Как рассказала дочь одного из украинских заложников Кристина Пуленко, в плен из украинцев попали:
- капитан,
- старший помощник,
- 2-й помощник капитана,
- старший механик,
- электромеханик,
- вайпер.
В Министерстве иностранных дел в комментарии 24 каналу подтвердили информацию о том, что пираты захватили в плен 6 украинских моряков с судна Stevia возле берегов Нигерии.
Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно возле побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины,
– отметил спикер МИД Олег Николенко.
Также он подтвердил, что судовладельцем является албанская компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.
Сейчас это дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.
Взрыв в Турции
В городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный аппарат в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. Вследствие вызванного пожара погибли 8 пациентов реанимационного отделения университетского госпиталя.
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19 декабря в 4:45 утра в реанимационном отделении больницы взорвался кислородный дыхательный аппарат, в результате чего возник пожар. Медработники вместе со спасателями его быстро ликвидировали.
Впрочем, без жертв обойтись не удалось. В самом реанимационном отделении во время взрыва погибли 7 человек, еще один человек умер во время перевозки в другую больницу
Губернатор Газиантепа заявил, что начали судебное и административное расследование инцидента. На месте происшествия работают соответствующие специалисты. Продолжается расследование, в ходе которого будет установлено, что стало причиной взрыва кислородного аппарата.
В Киеве зажгли главную елку страны
В Киеве на Софиевской площади торжественно зажгли новогоднюю красавицу – главную елку страны. Это произошло с задержкой и не слишком уверенно с первого раза, но все-таки произошло.
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Людям, которые собрались на площади, сначала пришлось ждать больше получаса, а затем только что зажженная елка начала дымить. Впрочем, задымление сразу же ликвидировали.
К счастью, обошлось все не так трагично, как в Чаплинке, что в Херсонской области. Там главная елка поселка сгорела дотла.
Зажгли главную елку мэр Киева Виталий Кличко и Святой Николай. После церемонии зажжения и вплоть до 14 января на Софиевской площади будет работать интерактивная голограмма последнего.
В Киеве зажгли главную елку страны: смотрите видео
Россия усиливает репрессии в Крыму
Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия цинично использовала пандемию коронавируса для наступления на права человека в Крыму.
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Вместо того, чтобы выполнять предусмотренную международным гуманитарным правом обязанность государства-оккупанта защищать гражданское население, его преследуют. Прежде всего репрессивная кампания страны-оккупанта касается крымских татар.
Джапарова отметила, что в МИД особо обеспокоены судьбой политзаключенного Теймура Абдуллаева, которого российские оккупанты поместили в штрафной изолятор, несмотря на инфицирование коронавирусом.
Преследование активистов, новые произвольные аресты и сфабрикованные приговоры, переполненные СИЗО и игнорирование дефицита медицинских мощностей для сдерживания пандемии, вместо карантинных действий призыв в армию и военные пропагандистские мероприятия – это обыденная реальность оккупированных территорий,
– отметила она.
Кроме того, как утверждает Джапарова, Россия жестко ограничила передвижение между полуостровом и материковой Украиной, что негативно сказывается на демографической ситуации полуострова и образовательных правах крымской молодежи.
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