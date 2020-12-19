Замглавы Офиса Президента Олегу Татарову объявили подозрение во взяточничестве. Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+". Из-за падения самолета Ан-26 под Чугуевом командующему Воздушных сил Сергею Дроздову сообщили о подозрении. Юлию Лапутину назначили главой Минветеранов. Такими были главные новости Украины 18 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 18 декабря:

Татарову объявили подозрение

18 декабря заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сообщили подозрение в причастности к коррупции. Поэтому должностному лицу грозит заключение на срок до 8 лет.

Актуально Олег Татаров отреагировал на подозрение САП

Сам Татаров во всем обвиняет председателя НАБУ Артема Сытника. Мол, тот сводит личные отношения с чиновником ОП. Впрочем, Татаров заверил, что планирует "пройти этот путь, доказать собственную невиновность и достойно ответить".

Реакция Офиса Президента

Детективы приходили в Офис Президента для проверки. Однако в ведомстве заявили, что просьбы правоохранителей выходили за пределы законных процедур, а потому в доступе к помещению ОП им отказали.

Вопрос возможного отстранения Татарова от должности будет рассмотрен в установленном законом порядке,

– отметил в ОП.

В чем подозревают Татарова

По данным НАБУ, Татаров может быть причастен к делу о хищении квартир Нацгвардии. Говорится об убытках на сумму 81 миллион гривен.

Фигурант дела Максим Микитась заявил, что Татаров договорился о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.

То есть чиновник мог быть посредником в передаче взятки.



Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции / Фото "Украинская правда"

Дело "Роттердам+" закрыли

Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+" из-за того, что нарушения просто не смогли доказать.

Выводы комитета

В 2016 – 2017 годах Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, нарушала алгоритм при расчете оптовой рыночной цены на электроэнергию.

Это могло спровоцировать субъективное ценообразования для ТЭС. Тогда электростанции получили бы преимущество по сравнению с конкурентами. В частности, атомными электростанциями (АЭС).

Ценовая конкуренция, которая существовала до 1 июля 2019 года была ограничена из-за государственного влияния.

В течение 2016 – 2017 годов в Украине не было существенного изменения долей хозяйствующих субъектов на рынке. В частности, с рынка не устранили ни одного игрока.

Показатели фактической рентабельности свидетельствовали о тенденции к снижению.

Впрочем, ни одна из экспертиз не показала факт и размер убытков, которые якобы нанесли вероятным конкурентам ТЭС.

Доказательств, которые показали бы, что "действия НКРЕКП привели к оказанию отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов" не обнаружили.

Обратите внимание! Ранее резонансное дело "Роттердам+" закрыл также Высший антикоррупционный суд. Впрочем, его возобновила следственная судья ВАКС Оксана Олейник.



Дело "Роттердам+" закрыли / Фото "Экономическая правда"

Командующего Воздушных сил подозревают в причастности к падению Ан-26

ГБР объявило подозрение командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову из-за падения самолета Ан-26 с курсантами возле Харькова. По данным следствия, к управлению самолетом допустили человека без должного опыта.

В частности, Дроздову вручили подозрение в халатном отношении к служебным обязанностям, что повлекло тяжкие последствия. Если вину военного докажут, ему грозит от 2 до 5 лет заключения.

К теме Сергею Дроздову вручили подозрение: что известно о командующем Воздушных сил

Заметим, расследование также проводят и по статье о бездействии военной власти. Санкция предусматривает лишение свободы на 7 – 10 лет.

Кому еще из Воздушных сил сообщили подозрение:

руководителю полетами воинской части аэродрома в Чугуеве;

командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.

Справка. Сергей Дроздов работал "в небе" больше 20 лет. Его общий налет превышает отметку в 2 тысячи часов. Кроме того, летчика наградили орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.



Катастрофа Ан-26 под Чугуевым / Инфографика 24 канала

Юлия Лапутина – новая глава Минветеранов

Верховная Рада одобрила назначение Юлии Лапутиной на должность главы Министерства по делам ветеранов. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов.

Ранее Парламентарии уволили главу Министерства по делам ветеранов Сергея Бессараба

Во время речи Лапутиной народные избранники хлопали, а премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что новоизбранная министр знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике.

После назначения Лапутина приняла присягу на верность украинскому народу.



Юлия Лапутина – новая глава Министерства по делам ветеранов / Фото "Украинский Женский Конгресс"