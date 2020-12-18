Главные новости 17 декабря: умер Кернес, кадровые изменения в правительстве
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Верховная Рада назначила новых министров образования и агрополитики. Владимир Путин рассказал об отношениях с Украиной. Россию отстранили от участия в Олимпиаде. Такими были главные новости Украины 17 декабря.
Самые главные новости Украины и мира за четверг, 17 декабря:
Умер Геннадий Кернес
В берлинской клинике "Шарите" 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Ранее у чиновника диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких.
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Сейчас дата похорон Кернеса неизвестна. Вероятно, что прощание с мэром состоится в Оперном театре Харькова в период с 21 по 24 декабря. Сейчас тело умершего находится в Германии. Процедурой его доставки в Украину будет заниматься украинское консульство.
Отпевать политика будут в Благовещенском соборе. Как отпевание, так и прощание будет транслироваться на больших экранах в храме и фойе театра. Кстати, из-за смерти мэра в Харькове ввели трехдневный траур.
Почему умер Кернес
- Уже с августа 2020 года мэр Харькова перестал появляться на публике. В сентябре у него подтвердили коронавирус.
- В начале ноября в сети появилась информация о том, что Кернес умер. Впрочем, городской совет сразу ее опроверг.
- Когда состояние здоровья политика ухудшилось, его отвезли на лечение в Германию.
- 11 декабря друг Кернеса Павел Фукс заявил, что у мэра Харькова отказали две почки и его перевели на полный диализ.
Мэр Харькова Кернес умер от осложнений коронавируса / Фото Кharkiv.znaj
Кадровые изменения в Кабинете Министров
Верховная Рада 17 декабря осуществила 2 новых назначения:
- Министром образования и науки назначен Сергей Шкарлет;
- Министром агрополитики и продовольствия – Роман Лещенко;
Главное о назначении Шкарлета
Назначение Шкарлета на должность главы МОН поддержали 226 нардепов. Впрочем, после того, как новый министр принес присягу некоторые народные избранники начали кричать "Ганьба", другие наоборот – радовались за Шкарлета.
Чиновник исполнял обязанности министра с 25 июня 2020 года. За это время он успел попасть в ряд скандалов:
►Не успел подготовить все школы к дистанционному обучению;
►в его монографиях обнаружили сплошной плагиат;
►планы Шкарлета по реорганизации МОН привели к получению 2 официальных предупреждений от представительства Евросоюза в Украине.
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Лещенко – министр агрополитики
- За кандидатуру Лещенко проголосовали 242 народных избранника.
- Перед тем его назначение поддержал профильный парламентский комитет.
- С июня 2020 года чиновник занимал должность министра Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Лещенко был назначен министром агрополитики / Фото "Факты"
Путин провел пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. На ней он, в частности, затронул тему Украины. Российский лидер заявил, что президент Владимир Зеленский в отношениях с РФ постоянно колеблется и "оглядывается на националистические силы".
Что сказал Путин об Украине
- По его словам, Украина не хочет выполнять минские договоренности. Глава Кремля заявил, что "нужно с уважением относиться к мнению жителей Донбасса" – так он назвал диалог с представителями ОРДЛО.
- Россия планирует наращивать поддержку Донбасса. Одно урегулирование ситуации на временно оккупированной территории, по мнению президента страны-агрессора, зависит от Украины.
- Путин заявил, что запасов пресной воды в оккупированном Крыму достаточно. Они, мол, есть под землей в акватории Азовского моря. В проблемах с водоснабжением полуострова российский лидер обвинил советские и украинские власти. Они якобы вообще не занимались инфраструктурой Крыма.
Путин провел ежегодную пресс-конференцию / Фото ТАСС
Россию официально отстранили от Олимпиады
Спортивный арбитражный суд 17 декабря стал на сторону WADA в споре с Российским антидопинговым агентством и отстранил Россию от ряда важных соревнований.
Так, российские спортсмены в течение 2 лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом. Кроме того, Россия не сможет принимать у себя международные турниры.
В частности, санкции касаются летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые пройдут в 2021 году и зимних Игр-2022 в Пекине.
Почему Россию отстранили
По данным расследования, в базу Московской антидопинговой лаборатории в течение 2012 -2015 годов вносили изменения, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
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