Умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Верховная Рада назначила новых министров образования и агрополитики. Владимир Путин рассказал об отношениях с Украиной. Россию отстранили от участия в Олимпиаде. Такими были главные новости Украины 17 декабря.

Самые главные новости Украины и мира за четверг, 17 декабря:

Умер Геннадий Кернес

В берлинской клинике "Шарите" 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Ранее у чиновника диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких.

Читайте также Умер Геннадий Кернес: что известно о мэре Харькова – биография

Сейчас дата похорон Кернеса неизвестна. Вероятно, что прощание с мэром состоится в Оперном театре Харькова в период с 21 по 24 декабря. Сейчас тело умершего находится в Германии. Процедурой его доставки в Украину будет заниматься украинское консульство.

Отпевать политика будут в Благовещенском соборе. Как отпевание, так и прощание будет транслироваться на больших экранах в храме и фойе театра. Кстати, из-за смерти мэра в Харькове ввели трехдневный траур.

Почему умер Кернес

Уже с августа 2020 года мэр Харькова перестал появляться на публике. В сентябре у него подтвердили коронавирус.

В начале ноября в сети появилась информация о том, что Кернес умер. Впрочем, городской совет сразу ее опроверг.

Когда состояние здоровья политика ухудшилось, его отвезли на лечение в Германию.

11 декабря друг Кернеса Павел Фукс заявил, что у мэра Харькова отказали две почки и его перевели на полный диализ.

Обратите внимание! В октябре на местных выборах Кернеса в третий раз избрали главой горсовета Харькова. Впрочем, приступить к выполнению своих обязанностей он так и не смог, ведь все время находился за границей. Сейчас обязанности мэра города будет исполнять первый заместитель умершего Игорь Терехов.



Мэр Харькова Кернес умер от осложнений коронавируса / Фото Кharkiv.znaj

Кадровые изменения в Кабинете Министров

Верховная Рада 17 декабря осуществила 2 новых назначения:

Министром образования и науки назначен Сергей Шкарлет;

Министром агрополитики и продовольствия – Роман Лещенко;

Интересно! 17 декабря Верховная Рада провалила голосование за назначение Юрия Витренко министром энергетики. Кандидатуру чиновника на голосование подал премьер-министр Денис Шмыгаль. Впрочем, Витренко поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых. Поэтому решение относительно нового министра энергетики не приняли.

Главное о назначении Шкарлета

Назначение Шкарлета на должность главы МОН поддержали 226 нардепов. Впрочем, после того, как новый министр принес присягу некоторые народные избранники начали кричать "Ганьба", другие наоборот – радовались за Шкарлета.

Чиновник исполнял обязанности министра с 25 июня 2020 года. За это время он успел попасть в ряд скандалов:

►Не успел подготовить все школы к дистанционному обучению;

►в его монографиях обнаружили сплошной плагиат;

►планы Шкарлета по реорганизации МОН привели к получению 2 официальных предупреждений от представительства Евросоюза в Украине.

Рекомендуем Сергей Шкарлет возглавил Минобразования: что он успел сделать в должности в МОН

Лещенко – министр агрополитики

За кандидатуру Лещенко проголосовали 242 народных избранника.

Перед тем его назначение поддержал профильный парламентский комитет.

С июня 2020 года чиновник занимал должность министра Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.



Лещенко был назначен министром агрополитики / Фото "Факты"

Путин провел пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. На ней он, в частности, затронул тему Украины. Российский лидер заявил, что президент Владимир Зеленский в отношениях с РФ постоянно колеблется и "оглядывается на националистические силы".

Что сказал Путин об Украине

По его словам, Украина не хочет выполнять минские договоренности. Глава Кремля заявил, что "нужно с уважением относиться к мнению жителей Донбасса" – так он назвал диалог с представителями ОРДЛО.

Россия планирует наращивать поддержку Донбасса. Одно урегулирование ситуации на временно оккупированной территории, по мнению президента страны-агрессора, зависит от Украины.

Путин заявил, что запасов пресной воды в оккупированном Крыму достаточно. Они, мол, есть под землей в акватории Азовского моря. В проблемах с водоснабжением полуострова российский лидер обвинил советские и украинские власти. Они якобы вообще не занимались инфраструктурой Крыма.

Справка. На пресс-конференцию Путина аккредитацию получили 800 журналистов. Глава России ответил на вопросы представителей СМИ в течение 4,5 часа.



Путин провел ежегодную пресс-конференцию / Фото ТАСС

Россию официально отстранили от Олимпиады

Спортивный арбитражный суд 17 декабря стал на сторону WADA в споре с Российским антидопинговым агентством и отстранил Россию от ряда важных соревнований.

Так, российские спортсмены в течение 2 лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом. Кроме того, Россия не сможет принимать у себя международные турниры.

В частности, санкции касаются летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые пройдут в 2021 году и зимних Игр-2022 в Пекине.