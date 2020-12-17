В правительстве состоялся ряд важных кадровых изменений. Центр Разумкова обнародовал результаты нового опроса украинцев. Европа продлит санкции против России. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса. Биткойн обновил свой исторический максимум. Такими были главные новости 16 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира за среду, 16 декабря:

Кадровые изменения в Кабмине

Актуально Глава Минветеранов подал в отставку: что известно о вероятных кандидатов

Верховная Рада одобрила освобождение главы Министерства по делам ветеранов Сергея Бессараба. Чиновник решил оставить пост по собственному желанию. Свою отставку Бессараб объяснил состоянием здоровья. Известно, что сейчас политик находится в больнице.

Однако экс-министр может занять в Кабинете Министров другую должность с меньшей нагрузкой. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Я знаю, что премьер-министр все-таки предложил, или предложит ему какую-то должность с меньшей нагрузкой, не с таким графиком работы,

– сказала Кравчук.

Кандидатами на должность министра по делам ветеранов является Юлия Лапутина и Александр Порхун.

Украинские СМИ сообщили, что в отставку также подал председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин. Чиновник якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. В должности Рябикин пробыл недолго - всего 18 ноября 2020 года.

В настоящее время Образовательный комитет парламента не поддержал назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Из 11 членов комитета, которые приняли участие в голосовании, кандидатуру Шкарлета поддержали только 5 человек. Окончательное решение Верховная Рада примет в четверг, 17 декабря.

Премьер Денис Шмыгаль анонсировал восстановление Министерства агрополитики как отдельного ведомства. Кабмин уже начал рассматривать кандидатуры на должность министра.

Восстановление ведомства глава правительства аргументировал тем, что Украине необходимо обеспечить эффективную государственную политику в агропромышленном комплексе. Кроме того, украинские производители нуждаются в защите.

Заметьте Правительство определило госохрану и поездки чиновников приоритетом бюджетных расходов

Новые исследования от Центра Разумкова

Центр Разумкова обнародовал новые результаты исследований. Они касаются рейтинга президента и политических партий, а также освещают мнению украинцев о важнейших сферах жизни страны.

Что думают украинцы

Владимир Зеленский является главным политиком и одновременно главным разочарованием 2020 года . Разочаровались действиями президента 42% людей, однако 20% опрошенных считают его ключевым украинским политиком.

. Разочаровались действиями президента 42% людей, однако 20% опрошенных считают его ключевым украинским политиком. Если бы выборы президента проходили бы в ближайшее время, большинство украинцев голосовали бы за Зеленского. Действующему украинскому лидеру отдали бы свои голоса 28% опрошенных. На втором месте оказался пятый президент Украины Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 19% опрошенных.

Действующему украинскому лидеру отдали бы свои голоса 28% опрошенных. На втором месте оказался пятый президент Украины Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 19% опрошенных. Если бы в ближайшее время в Украине происходили бы парламентские выборы, большинство украинцев голосовали бы за партию "Слуга народа" – 26,5% опрошенных. В 5 лидеров при поддержке украинцев также входят партии: "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" и "Сила и честь".

– 26,5% опрошенных. В 5 лидеров при поддержке украинцев также входят партии: "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" и "Сила и честь". Большинство украинцев (67% опрошенных) недовольны направлением движения страны.

Майдан сейчас готовы были бы поддержать 34% населения.

Люди видят активное ухудшение в таких сферах жизни: уровень цен и тарифов, экономическом положении страны, здравоохранение, уверенности граждан в завтрашнем дне и уровне благосостояния семьи;

Обратите внимание! Опрос проводился в течение 4 – 9 декабря. Его провели методом интервью "лицом к лицу". В процессе на вопрос ответили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и полуострова Крым. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Евросоюз продлит санкции против России

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза принял решение продлить санкции против России как минимум еще на полгода. Их причиной является нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Санкции вступят в силу после того, как их утвердит Совет ЕС, а постановление опубликуют в "Официальном журнале" Европейского Союза.

По сообщению журналиста Рикарда Йозвяка, эти санкции будут действовать до июня 2021 года.

Послы ЕС одобрили продолжение экономических санкций в отношении России на полгода,

– написал он.

Заметьте! ЕС начал вводить санкции против России еще в 2014 году. Тогда состоялась оккупация полуострова Крым и началась война на Донбассе. Санкции ЕС пересматривает раз в полгода.

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Когда Украина получит вакцину от COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, утвержденных по программе COVAX 8 миллионов вакцин от коронавируса Украина получит в течение первого полугодия 2021 года.

Что еще сказал Степанов

Все вакцины будут идти в Украине траншами.

Первый транш составляет ориентировочно 1,2 миллиона доз.

Первой категории украинцев, которые получат вакцину, будут медицинские работники. Их вакцинировать будут бесплатно.

Среди медиков приоритетно вакцину получат люди, которые контактируют с зараженными коронавирусом.

Следующими вакцину получат военные, находящиеся в зоне ООС, педагоги и работники Нацполиции.

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Биткойн обновил исторический максимум

В течение дня 16 декабря биткойн обновил свой исторический максимум. Сейчас его котировка достигла отметки 20,7 тысячи долларов. Всего за сутки стоимость биткойнов выросла на 6,7% процента.

Специалисты прогнозируют, что это только начало. В ближайшее время криптовалюта будет стремительно дорожать. Эксперты объясняют это чрезмерным ростом интереса со стороны инвесторов.

Автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что уже в ближайшем будущем цена биткойнов может закрепиться на уровне 50 тысяч долларов.

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Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о по Крыму

В штаб-квартире Генассамблеи ООН проголосовали за обновленную резолюцию о правах людей в оккупированном Крыму. Ее поддержали 64 члена ООН.

Как разделились голоса

За – 64 страны ООН;

против – 23 (в частности, страна-оккупант Россия)

воздержались – 86 стран.

Что осуждает обновленная резолюция