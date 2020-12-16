Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Также депутаты возобновили полномочия НАПК и продолжили особый статус Донбасса еще на год. Во время акции ФЛП произошли столкновения. Два министра подали в отставку. Такими были главные новости 15 декабря.

Самые главные новости Украины и мира за вторник, 15 декабря:

Украина – с бюджетом на 2021 год

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На заседании 15 декабря украинский парламент проголосовал за проект государственной сметы на 2021 год. За Госбюджет-2021 в целом отдали голоса 289 нардепов. Против проголосовали 37 парламентариев. Воздержались – 16.

Как голосовали по фракциям:

"Слуга народа" – 225;

ОПЗЖ – 0;

"Европейская Солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 12;

"За майбутнє" – 21;

"Голос" – 0;

"Доверие" – 20;

Внефракционные – 11.

Коротко о бюджете-2021:

Доходы Госбюджета-2021 – 1 092 миллиарда гривен,

Расходы госбюджета 2021 – 1 347 миллиарда гривен

Дефицит Госбюджета-2021 – 246,6 миллиарда гривен.

Размеры минимальной пенсии и зарплаты в 2021 году

Минимальная зарплата в 2021 году увеличится до 6 тысяч гривен с 1 января и 6,5 тысячи – с 1 декабря. Минимальная пенсия вырастет на 165 гривен и составит 1 934 гривны – с 1 декабря 2021. Курс доллара заложили в размере 29,1 гривны за доллар.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2021 года составит 2 189 гривен, с 1 июля – 2 294 гривны, с 1 декабря – 2 393 гривны.



Минимальная пенсия и зарплата в 2021 году / Инфографика 24 канала



Бюджет-2021: главные цифры / Инфографика 24 канала

Еще год особого статуса Донбасса

Депутаты Верховной Рады 15 декабря приняли изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Таким образом его продлили еще на год – до 31 декабря 2021 года.

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Документ в целом поддержали 304 нардепа. В то же время 27 парламентариев высказались против.

Законопроект зарегистрировали 7 декабря

В Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 7 декабря. Авторы документа – председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель председателя партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Что известно о законе об особом статусе Донбасса

Его приняли в сентябре 2014 года. Документ вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

С октября 2017 года срок действия закона ежегодно продолжали.

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях начнет действовать после вывода из Украины всех российских войск.

Также предстоит полное прекращение огня. Украина должна получить контроль над оккупированными территориями.

Лишь после этого на Донбассе можно будет провести выборы.

Полномочия НАПК: КСУ заблокировал, Рада возобновила

27 октября Конституционный суд Украины принял решение об отмене ответственности за внесение недостоверных данных в электронные декларации. Также КСУ ограничил полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Больше новостей о деятельности Конституционного суда Украины можно прочитать здесь.

Проект закона о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" относительно возобновления институционального механизма предотвращения коррупции в целом поддержали 300 народных избранников.

Ключевые моменты в решении Рады:

Закон возобновляет полномочия НАПК.

НАПК получает полномочия и права выявлять признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Для судей предусмотрены гарантии невмешательства в деятельность судей в виде жалобы в Высший совет правосудия или Конституционный суд, которые уже будут просить НАПК устранить правонарушение.

Открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон предусматривает некоторые особенности реагирования НАПК на действия судей или судей Конституционного суда. Говорится об особенностях полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.

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Минус два министра

В Кабинете Министров – время кадровых ротаций. Ведь сразу два члена правительства заявили о решении уйти в отставку. Говорится о главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романе Абрамовском и главе Министерства по делам ветеранов Сергее Бессарабе.



Сергей Бессараб и Роман Абрамовский / Коллаж 24 канала

О таком решении Абрамовского и Бессараба сообщил во время заседания парламента спикер Дмитрий Разумков. Председатель Рады попросил нардепов собраться на следующий день, чтобы рассмотреть заявления чиновников.

Интересно! Абрамовский возглавлял Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с июня 2020 года, Бессараб – Минветеранов с марта 2020 года.

Что известно о возможных кадровых ротациях в правительстве? Ранее в СМИ появилась информация о возможных изменениях в правительстве. Так, якобы, уволить планируют министров образования, энергетики, ветеранов, агрополитики и экологии.

Поэтому заменить Бессараба может ветеран Юлия Лапутина, которая сейчас работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В то же время Минэкологии может возглавить Роман Опимах.

Столкновения во время акций ФЛП

Предприниматели 15 декабря в очередной раз вышли на акцию протеста под названием "Стоп локдаун". Люди требовали отменить карантинные ограничения, которые, по их мнению, наносят непоправимый ущерб бизнесу. Также ФЛП призвали принять законы в поддержку упрощенной системы налогообложения.

Акция началась мирно, однако во время установки палаток на Майдане Независимости вспыхнули столкновения между митингующими и представителями правоохранительных органов.

В полиции говорят о 40 пострадавших силовиках

В полиции Киева сообщили, что ожоги глаз в результате действия слезоточивого газа и пиротехники протестующих получили 39 правоохранителей. Впоследствии группа мужчин, которые участвовали в демонстрации, разбили лицо троим правоохранителям. Полиция начала уголовное производство.

Из-за беспорядков организаторы акции призвали участников отказаться от идеи установить палатки на Майдане Независимости.

Смотрите фото с вечерней акции протеста / Фото Артура Зайонца и Андрея Костюка, 24 канал: