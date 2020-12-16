Главные новости 15 декабря: принятый бюджет, столкновения во время акции ФЛП, отставка министров
Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Также депутаты возобновили полномочия НАПК и продолжили особый статус Донбасса еще на год. Во время акции ФЛП произошли столкновения. Два министра подали в отставку. Такими были главные новости 15 декабря.
Самые главные новости Украины и мира за вторник, 15 декабря:
Украина – с бюджетом на 2021 год
Больше на тему Верховная Рада приняла Госбюджет-2021
На заседании 15 декабря украинский парламент проголосовал за проект государственной сметы на 2021 год. За Госбюджет-2021 в целом отдали голоса 289 нардепов. Против проголосовали 37 парламентариев. Воздержались – 16.
Как голосовали по фракциям:
- "Слуга народа" – 225;
- ОПЗЖ – 0;
- "Европейская Солидарность" – 0;
- "Батькивщина" – 12;
- "За майбутнє" – 21;
- "Голос" – 0;
- "Доверие" – 20;
- Внефракционные – 11.
Коротко о бюджете-2021:
- Доходы Госбюджета-2021 – 1 092 миллиарда гривен,
- Расходы госбюджета 2021 – 1 347 миллиарда гривен
- Дефицит Госбюджета-2021 – 246,6 миллиарда гривен.
Размеры минимальной пенсии и зарплаты в 2021 году
Минимальная зарплата в 2021 году увеличится до 6 тысяч гривен с 1 января и 6,5 тысячи – с 1 декабря. Минимальная пенсия вырастет на 165 гривен и составит 1 934 гривны – с 1 декабря 2021. Курс доллара заложили в размере 29,1 гривны за доллар.
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2021 года составит 2 189 гривен, с 1 июля – 2 294 гривны, с 1 декабря – 2 393 гривны.
Минимальная пенсия и зарплата в 2021 году / Инфографика 24 канала
Бюджет-2021: главные цифры / Инфографика 24 канала
Еще год особого статуса Донбасса
Депутаты Верховной Рады 15 декабря приняли изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Таким образом его продлили еще на год – до 31 декабря 2021 года.
Актуально Сколько людей погибло 7 лет агрессии России против Украины: заявление МИД
Документ в целом поддержали 304 нардепа. В то же время 27 парламентариев высказались против.
Законопроект зарегистрировали 7 декабря
В Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 7 декабря. Авторы документа – председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель председателя партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Что известно о законе об особом статусе Донбасса
- Его приняли в сентябре 2014 года. Документ вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.
- С октября 2017 года срок действия закона ежегодно продолжали.
- Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях начнет действовать после вывода из Украины всех российских войск.
- Также предстоит полное прекращение огня. Украина должна получить контроль над оккупированными территориями.
- Лишь после этого на Донбассе можно будет провести выборы.
Полномочия НАПК: КСУ заблокировал, Рада возобновила
27 октября Конституционный суд Украины принял решение об отмене ответственности за внесение недостоверных данных в электронные декларации. Также КСУ ограничил полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.
Проект закона о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" относительно возобновления институционального механизма предотвращения коррупции в целом поддержали 300 народных избранников.
Ключевые моменты в решении Рады:
- Закон возобновляет полномочия НАПК.
- НАПК получает полномочия и права выявлять признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.
- Для судей предусмотрены гарантии невмешательства в деятельность судей в виде жалобы в Высший совет правосудия или Конституционный суд, которые уже будут просить НАПК устранить правонарушение.
- Открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
- Закон предусматривает некоторые особенности реагирования НАПК на действия судей или судей Конституционного суда. Говорится об особенностях полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.
К теме Есть замечания: как в НАПК отреагировали на решение Рады о восстановлении полномочий
Минус два министра
В Кабинете Министров – время кадровых ротаций. Ведь сразу два члена правительства заявили о решении уйти в отставку. Говорится о главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романе Абрамовском и главе Министерства по делам ветеранов Сергее Бессарабе.
Сергей Бессараб и Роман Абрамовский / Коллаж 24 канала
О таком решении Абрамовского и Бессараба сообщил во время заседания парламента спикер Дмитрий Разумков. Председатель Рады попросил нардепов собраться на следующий день, чтобы рассмотреть заявления чиновников.
Что известно о возможных кадровых ротациях в правительстве?Ранее в СМИ появилась информация о возможных изменениях в правительстве. Так, якобы, уволить планируют министров образования, энергетики, ветеранов, агрополитики и экологии.
Поэтому заменить Бессараба может ветеран Юлия Лапутина, которая сейчас работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В то же время Минэкологии может возглавить Роман Опимах.
Столкновения во время акций ФЛП
Предприниматели 15 декабря в очередной раз вышли на акцию протеста под названием "Стоп локдаун". Люди требовали отменить карантинные ограничения, которые, по их мнению, наносят непоправимый ущерб бизнесу. Также ФЛП призвали принять законы в поддержку упрощенной системы налогообложения.
Акция началась мирно, однако во время установки палаток на Майдане Независимости вспыхнули столкновения между митингующими и представителями правоохранительных органов.
В полиции говорят о 40 пострадавших силовиках
В полиции Киева сообщили, что ожоги глаз в результате действия слезоточивого газа и пиротехники протестующих получили 39 правоохранителей. Впоследствии группа мужчин, которые участвовали в демонстрации, разбили лицо троим правоохранителям. Полиция начала уголовное производство.
Из-за беспорядков организаторы акции призвали участников отказаться от идеи установить палатки на Майдане Независимости.
Смотрите фото с вечерней акции протеста / Фото Артура Зайонца и Андрея Костюка, 24 канал:
Поделиться новостью