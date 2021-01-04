С участием президента Зеленского 4 января состоялось очередное селекторное совещание по ситуации с COVID-19 в Украине. Его участники отметили, что за последние 5 недель заболеваемость коронавирусом среди украинцев падает.

В то же время растет число тех, кто оправился от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В то же время В Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму более чем в 7 раз

Основные итоги с совещания под председательством Зеленского:

По словам премьера Шмыгаля, пока на госпитализации находятся 22 802 человека, а 5 недель назад таких было в среднем 28 – 29 тысяч.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в стране также наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией. За последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тысяч случаев, тогда как, например, с 9 по 15 ноября – почти 39 тысяч.

Но! По словам Степанова, существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

Президент Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.

Чиновники доложили, что сейчас в Украине оборудовано 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободны почти 35 тыс. коек с кислородом. Всего в стране на сегодня почти 66 тысяч койкомест для больных коронавирусом.

По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тысяч гривен было подано 480 тысяч заявлений от ФЛП. По словам премьера, почти все выплаты уже осуществлены. Так, по 456 тысячах заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 миллиарда гривен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что определенное количество компаний боится налоговых проверок после получения материальной помощи. Президент предложил использовать эту ситуацию для улучшения отношений между государством и бизнесом.

Предлагаю руководству Министерства финансов и Государственной налоговой службы подумать над тем, как сделать подход к компаниям, которые зарегистрировались на получение помощи, максимально публичным и лояльным. Они должны знать, что государство поддерживает прозрачный бизнес,

– сказал глава государства.

За ноябрь – декабрь осуществлена ​​выплата помощи на общую сумму 443 864 000 гривен для 90 475 семей физических лиц-предпринимателей, имеющих детей до 10 лет.

Кроме того, Владимиру Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабинет Министров примет постановление, которое ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6500 протоколов.

О создании реестра вакцинированных лиц

Во время совещания Зеленский также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц. Заметим, что государство продолжает переговоры по поставкам в Украину вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями.

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Какова ситуация с коронавирусом в Украине?

В Украине за время пандемии уже обнаружили 178 тысяч 251 больного коронавирусом. За это время выздоровели 733 558 человек, а умерли от инфекционных осложнений 18 927 человек. За прошедшие сутки были обнаружены 4 158 случаев болезни, 73 человека умерли, а 4 693 пациента выздоровели.

Обратите внимание! Даже глава Минздрава Максим Степанов считает, что спад заболеваемости в Украине частично искусственный, поскольку уменьшилось количество проведенных ПЦР-тестирований. По его словам, люди "отложили" диагностику болезни из-за новогодних каникул.