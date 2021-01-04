В Украине – положительная динамика с COVID-19: главные итоги совещания у Зеленского
С участием президента Зеленского 4 января состоялось очередное селекторное совещание по ситуации с COVID-19 в Украине. Его участники отметили, что за последние 5 недель заболеваемость коронавирусом среди украинцев падает.
В то же время растет число тех, кто оправился от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В то же время В Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму более чем в 7 раз
Основные итоги с совещания под председательством Зеленского:
- По словам премьера Шмыгаля, пока на госпитализации находятся 22 802 человека, а 5 недель назад таких было в среднем 28 – 29 тысяч.
- Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в стране также наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией. За последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тысяч случаев, тогда как, например, с 9 по 15 ноября – почти 39 тысяч.
- Президент Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.
- Чиновники доложили, что сейчас в Украине оборудовано 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободны почти 35 тыс. коек с кислородом. Всего в стране на сегодня почти 66 тысяч койкомест для больных коронавирусом.
- По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тысяч гривен было подано 480 тысяч заявлений от ФЛП. По словам премьера, почти все выплаты уже осуществлены. Так, по 456 тысячах заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 миллиарда гривен.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что определенное количество компаний боится налоговых проверок после получения материальной помощи. Президент предложил использовать эту ситуацию для улучшения отношений между государством и бизнесом.
Предлагаю руководству Министерства финансов и Государственной налоговой службы подумать над тем, как сделать подход к компаниям, которые зарегистрировались на получение помощи, максимально публичным и лояльным. Они должны знать, что государство поддерживает прозрачный бизнес,
– сказал глава государства.
- За ноябрь – декабрь осуществлена выплата помощи на общую сумму 443 864 000 гривен для 90 475 семей физических лиц-предпринимателей, имеющих детей до 10 лет.
- Кроме того, Владимиру Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабинет Министров примет постановление, которое ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.
- Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6500 протоколов.
О создании реестра вакцинированных лиц
Во время совещания Зеленский также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц. Заметим, что государство продолжает переговоры по поставкам в Украину вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями.
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Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
В Украине за время пандемии уже обнаружили 178 тысяч 251 больного коронавирусом. За это время выздоровели 733 558 человек, а умерли от инфекционных осложнений 18 927 человек. За прошедшие сутки были обнаружены 4 158 случаев болезни, 73 человека умерли, а 4 693 пациента выздоровели.
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