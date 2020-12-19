В предпоследние выходные 2020 года в украинских городах зажгли новогодние елки. В этом году не обошлось и без казусов, но одно можно сказать наверняка – рождественские красавицы уже традиционно одна лучше другой.

Какими были рождественские елки в этом году в разных городах вам расскажет 24 канал.

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Киев

В столице главную елку страны зажигали мэр города Виталий Кличко в сопровождении Святого Николая. Голограмма последнего "будет охранять" елку в течение праздников.

Правда, именно в столице не обошлось без казуса. Сразу после того, как на красавице засияли огни, вспыхнул и настоящий огонь. К счастью, гирлянду, которая загорелась, мгновенно потушили.



Главная елка страны в Киеве / Фото Анны Брыковой (для 24 канала)

Львов

А вот в культурной столице Украины решили опередить всех и зажгли елку еще 18 декабря. Правда, из-за пандемии пришлось отменить традиционные массовые гуляния возле львовской красавицы.

Впервые за многие годы не смог посетить это действо и мэр Львова Андрей Садовый – он сейчас болеет. Впрочем, у него нашлась достойная замена – "руководила парадом" жена мэра Екатерина Кот-Садовая.



Главная елка города Львова / Фото Львовского горсовета

Одесса

Также уже зажгли главную елку и в "Южной Пальмире". Здесь в торжествах по этому случаю принял участие Святой Николай, а по городу проехались украшенные троллейбусы.

Кроме того, на Приморском бульваре открыли "Городок лакомств", где всем желающим будут предлагать различные вкусности.



Главная елка города Одессы / Фото Одесского городского совета

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Мариуполь

На Приазовье придумали интересный способ, как не подвергать людей риску заразиться коронавирусом. Чтобы избежать толп людей, елки в разных районах города зажигали в ночь на 19 декабря.

Когда горожане проснулись, то в субботнее утро заметили, что рождественские красавицы уже сияют.



Рождественская елка в Мариуполе / Фото Мариупольского городского совета

Житомир

Здесь зажигали главную елку города в уже привычном тандеме Святого Николая – мэра Сергея Сухомлина. Одновременно в центре города организовали световое шоу.



Главная елка в Житомире / Фото Житомирского горсовета

Кропивницкий

И здесь двойка ключевых лиц осталась неизменной – Святой Николай и мэр города Андрей Райкович. Мэры везде разные, но как только Святой всюду успевает?



Главная елка Кропивницкого / Фото Кропивницкого горсовета

Тернополь

А вот в Тернополе подошли к открытию елки несколько креативнее – здесь перед тем, как зажечь красавицу, устроили небольшую театральную постановку.



Главная елка в Тернополе / Фото Тернопольского горсовета

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Луцк

Зажгли новогоднюю красавицу и на Волыни. В Луцке ее украсили поздравлением с новым 2021 годом.



Главная елка в Луцке / Фото Луцкого городского совета

Ужгород

В западном областном центре Украины рождественскую елку мэр Богдан Андреев также зажигал в компании Святого Николая, а также вместе с детьми. Всего на новогодней красавице более 7 тысяч огоньков.



Главная елка города Ужгорода / Фото Ужгородского городского совета