Главную военную базу США и НАТО в Афганистане снова обстреляли: детали
Под ракетный обстрел попала главная военная база США и НАТО в Афганистане. Информации о погибших или пострадавших пока нет.
Обстрел произошел примерно в 5:30 в субботу, 19 декабря. Об этом сообщает "Синьхуа".
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По информации представительницы правительства провинции Парван Вахиды Шахкар, в сторону аэродрома Баграм выпустили 5 реактивных снарядов из грузовика, который был припаркован в населенном пункте Каландар-Хиль.
Шахкар отметила, что еще 7 ракет не выпустили, их нейтрализовали афганские военные.
Детали инцидента и масштабы ущерба военной базе пока неизвестны. Также нет информации о жертвах или пострадавших.
Ни одна из группировок пока не берет на себя ответственность за атаку.
Что известно об аэродроме Баграм?Он расположен в 50 километрах к северу от столицы Кабула. В течение последних 19 лет является главной военной базой сил США и НАТО в Афганистане.
Аэродром Баграм в Афганистане: смотрите карту
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