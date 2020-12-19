Под ракетный обстрел попала главная военная база США и НАТО в Афганистане. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Обстрел произошел примерно в 5:30 в субботу, 19 декабря. Об этом сообщает "Синьхуа".

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По информации представительницы правительства провинции Парван Вахиды Шахкар, в сторону аэродрома Баграм выпустили 5 реактивных снарядов из грузовика, который был припаркован в населенном пункте Каландар-Хиль.

Шахкар отметила, что еще 7 ракет не выпустили, их нейтрализовали афганские военные.

Детали инцидента и масштабы ущерба военной базе пока неизвестны. Также нет информации о жертвах или пострадавших.

Ни одна из группировок пока не берет на себя ответственность за атаку.

Что известно об аэродроме Баграм? Он расположен в 50 километрах к северу от столицы Кабула. В течение последних 19 лет является главной военной базой сил США и НАТО в Афганистане.

Обратите внимание! Недавно обстрел из ракет осуществили в нескольких районах столицы Афганистана – Кабула. В результате многие погибли. Кроме того, в конце ноября 2020 года в результате двойных взрывов в центральной афганской провинции Бамиан жертвами стали 17 человек, многие получили ранения.

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