Член украинской делегации в ПАСЕ Александр Мережка рассказал о трудностях, с которыми столкнулась новая украинская делегация в ТКГ. Он подчеркнул, что главные препятствия переговорного процесса связаны именно с Россией.

Мережко отметил, что новый состав украинской делегации в ТКГ начал работать в сложных условиях. По его мнению, тогда переговоры с Россией фактически зашли в тупик.

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О трудностях

Член украинской делегации в ПАСЕ объяснил, что с самого начала "пришлось работать в довольно жестких рамках минских договоренностей". Он отметил, что некоторые из их положений стали камнем преткновения в процессе переговоров. Также масла в огонь добавляла позиция российской стороны, которая убеждала, что Россия:

не является стороной Минских договоренностей, а следовательно не имеет никаких обязанностей;

является лишь посредником между Киевом с одной стороны, и Донецком и Луганском – с другой.

Своеобразной бесконечной мантрой для российских представителей в ТКГ стала циничная фраза "Россия согласится со всеми договоренностями, которые заключат между собой Украина и представители Донбасса". Такая позиция России не соответствует тексту минских договоренностей, в которых прописано, что Украина и Россия являются сторонами договоренностей, а ОБСЕ играет роль посредника,

– заметил Мережко.

Он подчеркнул, что "позиция России, которая, по сути, не желала выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, составляла главное препятствие для всего переговорного процесса".

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Среди достижений новой украинской команды в ТКГ за год после Парижского саммита Мережко назвал следующие:

Удалось сохранить санкции против России, которые были привязаны к выполнению минских договоренностей. Украина доказала свою добросовестность как стороны переговоров, в отличие от России, в глазах западных партнеров и ОБСЕ. Украинской делегации, несмотря на давление и провокации со стороны России, удалось сохранить трехсторонний формат переговоров (Украина и Россия как стороны переговоров и ОБСЕ как посредник). Украинская делегация заявила, что по своей природе минские договоренности имеют политические обязательства, а не юридический характер. Украинская делегация достигла того, что "представителями ОРДЛО" могут быть люди, которые были вынуждены покинуть оккупированную Россией часть Донбасса. Напомним, что сама Россия "представителями ОРДЛО" считает своих боевиков. Удалось сохранить нормандский формат ведения переговоров, несмотря на попытки России полностью ликвидировать этот важный формат и свести весь переговорный процесс только к минской площадке консультаций.

Однако наиболее значимым достижением минских переговоров за последний год после парижского саммита следует считать достижение соглашения о режиме тишины, которое, несмотря на провокации со стороны российских оккупационных войск в ОРДЛО, держится до сих пор,

– подытожил Мережко.

Он добавил, что адекватная координация политики Украины и западных демократий уже дает свои плоды, а со временем шансы на безопасную реинтеграцию Донбасса будут расти.

Заметим, что 12 февраля Владимир Зеленский заявил об обновлении минских соглашений. Это должно приблизить встречу лидеров "нормандской четверки". Президент отметил, что соответствующий документ уже подготовили.