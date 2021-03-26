Многократные попытки сбросить вес быстро и с помощью диет приводят к обратному эффекту – устойчивой полноты, недомогание, депрессии. Как это сделать правильно? Далее читайте на украинском.

Припініть псувати здоров'я

Багато жінок хоча б раз в житті зіштовхувались із проблемою зниження ваги і пробували різні способи схуднення. Як правило, доводиться вводити жорсткі обмеження для скидання зайвих кіло: відмовлятися від якоїсь групи продуктів, різко зменшувати калорійність їжі або використовувати вузький набір дозволених продуктів.

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Багато, особливо не замислюючись, використовує подібні диво-дієти сподіваючись на швидкий результат і вірячи, що це допоможе залишатися в хорошій формі. Але перш ніж слідувати таким дієтам або віддавати перевагу "продуктам для схуднення" ви повинні знати, як працюють такі методи і який буде ефект. Насправді вони можуть завдати шкоди здоров'ю і негативно відбитися на зовнішньому вигляді.

Багаторазові спроби скинути вагу швидко і за допомогою дієт призводять до зворотного ефекту – стійкою повноти, погіршення здоров'я, депресії. Причина проста: більшість дієт працюють за одним принципом: "збити з пантелику "організм," змусити "його спалювати жири, "придушити" апетит.

Зазвичай пропонують такі варіанти:

Виключати жири – жирна їжа викликає ожиріння, підвищує холестерин, розвиває атеросклероз і т. д.

Прибрати вуглеводи, всі проблеми від них – діабет, інсулін, ожиріння і т. п."

Усунути білки – вони закислюють організм, отруюють його ацетоном, прискорюють старіння та інше".

Так, все це правильно при надмірному споживанні, тому потрібно навчитися дотримуватися норми.

А відмова від білків, жирів або вуглеводів призведе до безлічі проблем…

Найчастіші помилки при схудненні

Часто зустрічається помилка – купувати продукти з низьким вмістом жиру.

Вибираючи їх, багато хто вважає що вони корисні і є необхідним компонентом дієти для зниження ваги. Але це далеко не так. Дуже часто для поліпшення смаку продуктів з низьким вмістом жиру, виробники додають більше цукру, ароматизаторів і стабілізаторів, які знижують їх харчову цінність і користь для організму.

Це стосується, в першу чергу, молочних продуктів зі зниженою або нульовою жирністю. Жири необхідні для підтримки функціонування всіх систем організму, оскільки входять до складу клітинних мембран, гормонів, жиророзчинних вітамінів A, D, E і К. Почуття ситості також пов'язане з вживанням жирів. Тому порція знежиреного сиру або йогурту в раціоні тих, що худнуть стане досить великою. Крім того знежирені молочні продукти висококалорійні за рахунок вуглеводів, тому скоротити споживання калорій буде проблематично.

Вибираючи молочні продукти, віддавайте перевагу продуктам із середнім вмістом жиру: 2,5-3,2% для молока, 15% для сметани, 3-4% для йогуртів, 5-9% для сиру.

Ще поширена помилка – виключати з харчування лактозу, глютен, коли немає харчової алергії або непереносимості цих компонентів.

Багаторічний досвід роботи дієтологом навчив мене важливому – дотриманням дієт не вирішуються проблеми з вагою!

Як лікар я противник будь-яких дієт. Будь-який обмежувальний раціон, особливо низькокалорійні дієти, заборони і відмови від продуктів це ще й додатковий стрес для організму.

Щоб ви могли нормалізувати вагу і утримувати результат вам потрібно інше – здорове харчування, яке вимагає регулярності та різноманітності. А ще адекватне фізичне навантаження. Ніякий суперпродукт не врятує. Він може стати корисним доповненням до звичайного раціону харчування.

Немає однозначно хороших або однозначно поганих продуктів. Ключову роль відіграє баланс. А екстремальними діями-заборонами або відмовами можна тільки його порушити.

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Насправді нам всім потрібно збалансоване і здорове харчування. Саме воно-ключовий фактор для нормалізації ваги. Важливий баланс БЖУ, мікронутрієнтів і вітамінів. Водно-сольовий баланс. Баланс енергії, відпочинку і навантажень.