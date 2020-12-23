Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что настроения украинцев в отношении нынешней ситуации в стране значительно ухудшились. В то же время людям перестают нравиться новые лица.

Также резко падает оценка правительства среди граждан. О том, как менялись настроения украинцев в течение этого года, рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив в эфире 24 канала.

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По его словам, такие рейтинги – это индикаторы для власти и всего общества, чтобы оценить и проанализировать эффективность работы в течение определенного времени.

Власть должна обратить внимание на то, что пессимизм в стране преобладает над оптимизмом. Если в начале каденции действующей власти у нас были слишком оптимистичные настроения, то сегодня мы вернулись к ситуации, которая была обычной для украинцев", – пояснил специалист.

Также надо отметить, что главной причиной экономических неурядиц является некомпетентность власти. Это и давит на рейтинг власти,

– отметил Мысив.

Он добавил, что оценки деятельности правительства тоже резко упали. В отличие от предшественников, большинство населения даже не знает действующего премьер-министра. В этом и заключается сложность оценки работы.

О чем свидетельствуют данные последнего соцопроса группы Рейтинг

71% опрошенных украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении. Столько же придерживаются мнения, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода.

Еще 17% респондентов думают, что оно не изменилось.

Лишь 7% заметили улучшения.

Ключевыми общенациональными проблемами опрошенные граждане назвали коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность власти и эпидемию коронавируса.

Хоть президентский рейтинг и возглавляет нынешний глава государства, деятельностью Зеленского довольны лишь треть опрошенных. И именно они готовы поддержать его, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Что известно об опросе? Рейтинг путем интервью опросил 2 тысячи украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020 года.

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