В "ДНР" появилась информация, что ноутбук главаря местных боевиков взломали. И из информации, которая на нем содержалась, стало известно, что Денис Пушилин собрался бежать в Россию. И не один, а совместно с "министром", которая является его любовницей.

Главарь боевиков может сбежать в Россию

Бывший депутатк "народного совета ДНР" и член "общественной палаты ДНР" Екатерина Мартьянова рассказала в фейсбуке, что получила важную и достоверную информацию о главаре боевиков Денисе Пушилине. Об этом пишет 24 канал .

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Экс-депутат сообщила, что знакомый Пушилина залез в личный ноутбук "главы ДНР" и скачал оттуда фото и переписку, которые убедительно доказывают:

Пушилин собрался в ближайшее время переехать в Россию, но и не один, а вместе со своей любовницей – "министром иностранных дел" (с 2016 года) Натальей Никоноровой.

Мартьянова утверждает, что в "любовной переписке" Пушилин и Никонорова обсуждали выезд в Россию – если в "республике" назреет народное восстание.

Пост Мартьяновой в фейсбуке / Скриншот "Обозревателя"

"ДНР" – "искусственная структура" с "полуголодными людьми"

В этом же посте Мартьянова раскритиковала "ДНР":

Мол, все жители региона давно поняли, что этот проект – "искусственно созданная тоталитарная государственная структура, правит которой тиран".

А обычных людей там "держат полуголодными и заставляют работать за копейки".

Для чего же эта бывшая депутат "ДНР" опубликовала такой пост? А якобы для того, по ее словам, чтобы люди не допустили побега Пушилина в Россию. Потому что он "должен получить заслуженное наказание за все преступления".

Пока неизвестно, отреагировал ли на такие упреки Пушилин, но страница Мартьяновой в фейсбуке уже недоступна.

К слову, информация о возможном переезде Пушилина в Россию – не новая.



Ранее СМИ уже выяснили, что главарь боевиков "ДНР" имеет российский паспорт, российскую регистрацию (в Ленинградской области), а также и дом – в полутора часах езды от границы с Финляндией.