В ОРДО заподозрили, что главарь боевиков Пушилин с любовницей собрались бежать в Россию
В "ДНР" появилась информация, что ноутбук главаря местных боевиков взломали. И из информации, которая на нем содержалась, стало известно, что Денис Пушилин собрался бежать в Россию. И не один, а совместно с "министром", которая является его любовницей.
Главарь боевиков может сбежать в Россию
Бывший депутатк "народного совета ДНР" и член "общественной палаты ДНР" Екатерина Мартьянова рассказала в фейсбуке, что получила важную и достоверную информацию о главаре боевиков Денисе Пушилине. Об этом пишет 24 канал.
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Экс-депутат сообщила, что знакомый Пушилина залез в личный ноутбук "главы ДНР" и скачал оттуда фото и переписку, которые убедительно доказывают:
- Пушилин собрался в ближайшее время переехать в Россию, но и не один, а вместе со своей любовницей – "министром иностранных дел" (с 2016 года) Натальей Никоноровой.
Мартьянова утверждает, что в "любовной переписке" Пушилин и Никонорова обсуждали выезд в Россию – если в "республике" назреет народное восстание.
Пост Мартьяновой в фейсбуке / Скриншот "Обозревателя"
"ДНР" – "искусственная структура" с "полуголодными людьми"
В этом же посте Мартьянова раскритиковала "ДНР":
- Мол, все жители региона давно поняли, что этот проект – "искусственно созданная тоталитарная государственная структура, правит которой тиран".
- А обычных людей там "держат полуголодными и заставляют работать за копейки".
Для чего же эта бывшая депутат "ДНР" опубликовала такой пост? А якобы для того, по ее словам, чтобы люди не допустили побега Пушилина в Россию. Потому что он "должен получить заслуженное наказание за все преступления".
Пока неизвестно, отреагировал ли на такие упреки Пушилин, но страница Мартьяновой в фейсбуке уже недоступна.
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