Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич 23 декабря посетила предновогоднюю вечеринку, которую организовал бывший регионал Сергей Кивалов. С ней там также веселились скандальные судьи Павел Вовк и Алесандр Тупицкий.

Вечеринка состоялась в киевском представительстве Одесской юридической академии. Об этом говорится в материале "Тайны следствия".

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Что известно о вечеринке и ее гостях

По данным журналистов, Танасевич была в обществе судьи Павла Вовка, дело которого сейчас рассматривает ВАКС.

Именно на эту вечеринку прибыли детективы НАБУ, которые вручили ему повестку на судебное заседание для избрания меры пресечения.

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Кроме Вовка, по нашей информации, на праздновании был еще один топ-подозреваемый в мантии – председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий,

– говорится в материале.

Директор вуза заявил журналистам, что не знает о проведении судейской вечеринки на территории учебного заведения. А на вопрос, что там вечером 23 декабря делал подозреваемый судья Вовк, он ответил, что "любой может ходить по территории института, она открыта для посетителей".

Реакция Танасевич и Антикоррупционного суда

Комментировать информацию о вечеринке Танасевич отказалась. Посоветовав журналистам обратиться к пресс-службе ВАКС, она бросила трубку.

В Антикоррупционном суде заявили, что в тот вечер Танасевич встречалась с директором вуза Василием Филюком и со студенческим самоуправлением. Там они договорились о проведении онлайн-лекций с судьями ВАКС.

Обратите внимание! Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Антикоррупционного бюро подготовили новое ходатайство в ВАКС о продлении досудебного расследования по делу судьи Вовка. Предварительное ходатайство суд отклонил.

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О деле Вовка и других судей ОАСК: коротко