Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин якобы уходит в отставку. Вероятно, чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Рябикин был пятым главой таможни за полгода. О его увольнении сообщает "Левый берег", ссылаясь на собственные источники.

Кстати Говорить о стабильности работы Рябикина очень трудно, – Нефедов

Чиновник слухи о своей отставке еще не прокомментировал.

Заметим, Рябикина окончательно назначили на должность 18 ноября. Хотя победителем конкурса он был признан еще 28 октября. Поэтому чиновник не успел проработать и месяца.

Что известно о Рябикине