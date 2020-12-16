Глава таможенной службы Рябикин подал в отставку, – СМИ
Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин якобы уходит в отставку. Вероятно, чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Рябикин был пятым главой таможни за полгода. О его увольнении сообщает "Левый берег", ссылаясь на собственные источники.
Кстати Говорить о стабильности работы Рябикина очень трудно, – Нефедов
Чиновник слухи о своей отставке еще не прокомментировал.
Заметим, Рябикина окончательно назначили на должность 18 ноября. Хотя победителем конкурса он был признан еще 28 октября. Поэтому чиновник не успел проработать и месяца.
Что известно о Рябикине
- Рябикин – политиком, менеджером и дипломатом. С марта 2017 года он работал генеральным директором аэропорта "Борисполь".
- Перед тем он был народным депутатом трех созывов, заместителем министра транспорта и связи и послом Украины в Дании.
- Согласно декларации Рябикина, у него несколько дорогих автомобилей и водных средств. В 2019 году по основному месту работы в "Борисполе" Рябикин получил более 5 миллионов гривен зарплаты.
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