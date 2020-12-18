Замглавы Офиса Президента Олегу Татарову 18 декабря объявили подозрение в причастности к взяточничеству. Дело касается хищения квартир Нацгвардии.

Чиновнику сообщили о подозрении в причастности к коррупции. Об этом сообщает НАБУ. По информации "РБК-Украина", этим должностным лицом является именно Татаров.

Кстати "Да какая разница": почему Зеленский не увольняет Татарова

Ранее информацию о подозрении Татарову подтвердил журналист Юрий Бутусов и агент НАБУ Евгений Шевченко. Бутусов отмечал, что вскоре детективы могут провести обыски в Офисе Президента и в доме Татарова.

К слову, чиновнику грозит до 8 лет заключения.

Что об этом говорит сам Олег Татаров

Реагируя на сообщения о намерениях вручить ему подозрение, заместитель главы Офиса Президента Украины традиционно обвинил во всем главу НАБУ Артема Сытника.

Сытник – это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу,

– заявил Олег Татаров.

Дело Татарова: что известно

В НАБУ утверждали, что Татаров может быть причастен к делу о хищении квартир Нацгвардии. Производство касается хищения 81 миллиона гривен.

Скандальный застройщик Максим Микитась, который фигурирует в деле, заявил, что Татаров договорился о написании положительной экспертизы на пользу компании-застройщика.

Поэтому Татаров фактически мог быть посредником в передаче взятки.

Вероятно, подозрение Татарову хотели подписать еще раньше. Однако, по информации СМИ, процесс заблокировала генпрокурор Ирина Венедиктова. Она тайно отстранила прокуроров, которые вели дело, и назначила новых, включив себя.

Также журналисты сообщали, что Татарова якобы не собираются увольнять из ОП.

Обратите внимание! Татаров известен тем, что во времена Майдана работал в МВД и высказывал громкие заявления о протестующих. Например, Татаров говорил, что силовики не применяли насилие против людей.