Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс 14 -16 марта находится с визитом в Москве. Во время него политик может поднять вопрос оккупированного Крыма, российского военного присутствия на Донбассе и дела сбитого самолета Малазийских авиалиний рейса MH-17.

Такую надежду выразил нардеп от "Слуги народа" и вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Мережко.

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У Дамса есть широкий круг вопросов, который он может поднять во время переговоров с россиянами: возвращение Украине Крыма, освобождение украинских заложников и политзаключенных, в том числе и активистов крымскотатарского народа,

- заявил Мережко.

Он добавил: "Воспользуется ли господин Дамс возможностью поставить эти вопросы перед российскими партнерами? Ждать ответа недолго".

Какие еще вопросы поднимет Дамс

По словам Мережко, у председателя ПАСЕ есть еще другие темы для обсуждений. Они касаются Грузии, Молдовы, заключения оппозиционера Алексея Навального, отравления семьи Скрипалей, нарушения прав человека в России и исполнения решений Европейского суда по правам человека.

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Речь идет о визите представителя ПАСЕ в столицу государства – международного террориста, представители которого в силу различных обстоятельств находятся за общим столом международных переговоров,

– заявил нардеп.

Он подчеркнул, что визит Дамса в Москву вполне соответствует полномочиям председателя Парламентской ассамблеи.

Вместе с тем, по словам Мережко, визит осуществляется по приглашению российской стороны, которая "использует стремление чиновников Совета Европы хоть каким-то образом прорвать информационную блокаду, вызванную COVID-19, часто в ущерб и без того разрушенного авторитета Совета Европы и его Ассамблеи".

Мережко отметил, что украинская сторона довела до Дамса сигналы о репутационных рисках визита. "Я уверен, что в европейском истеблишменте еще свежи воспоминания об унижениях Жозеп Борреля во время недавнего визита в Россию".