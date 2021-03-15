Голова ПАРЄ Хендрік Дамс 14 –16 березня перебуває з візитом у Москві. Під час нього політик може підняти питання окупованого Криму, російської військової присутності на Донбасі і справи збитого літака Малазійських авіаліній рейсу MH-17.

Таке сподівання висловив нардеп від "Слуги народу" та віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи Олександр Мережко.

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У Дамса є широке коло питань, яке він може підняти під час переговорів з росіянами: повернення Україні Криму, звільнення українських заручників і політв'язнів, зокрема й активістів кримськотатарського народу,

– заявив Мережко.

Він додав: "Чи скористається пан Дамс можливістю поставити ці питання перед російськими партнерами? Чекати відповіді недовго".

Які ще питання порушить Дамс

За словами Мережка, у голови ПАРЄ є ще інші теми для обговорень. Вони стосуються Грузії, Молдови, ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, отруєння родини Скрипалів, порушення прав людини у Росії та виконання рішень Європейського суду з прав людини.

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Мова йде про візит представника ПАРЄ в столицю держави – міжнародного терориста, представники якої в силу різних обставин перебувають за загальним столом міжнародних переговорів,

– наголосив нардеп.

Він підкреслив, що візит Дамса в Москву цілком відповідає повноваженням голови Парламентської асамблеї.

Разом з тим, за словами Мережка, візит здійснюється на запрошення російської сторони, яка "використовує прагнення чиновників Ради Європи хоч якимось чином прорвати інформаційну блокаду, викликану COVID-19, часто на шкоду і без того зруйнованого авторитету Ради Європи і його Асамблеї".

Мережко зауважив, що українська сторона довела до Дамса сигнали про репутаційні ризики візиту. "Я впевнений, що в європейському істеблішменті ще свіжі спогади про приниження Жозепа Борреля під час недавнього візиту в Росію".