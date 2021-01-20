Председатель ОБСЕ Анн Линде приехала в район проведения операции Объединенных Сил. Министр иностранных дел Швеции заверила в полной поддержке Украины в решении вооруженного конфликта на Донбассе.

Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями командования ООС Линде посетила Луганщину. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ООС.

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О визите Линде на Донбасс

Глава ОБСЕ отметила, что одним из приоритетов организации будет урегулирование кризиса в Украине.

Основой для этого будут те принципы и обязательства, которые взяла на себя ОБСЕ. Также мы хотим уменьшить те негативные последствия, которые испытывают на себе мирные жители Донбасса,

– сказала она.

Со своей стороны временно исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак проинформировал делегацию о ситуации в районе проведения ООС. Он отметил, что вражеские войска систематически осуществляют обстрел украинских позиций. Таким образом они провоцируют на открытие ответного огня, чтобы потом обвинить руководство Украины в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.

"Противник пытается придерживаться режима прекращения огня, но с целью провокации осуществляет обстрелы с применением стрелкового вооружения и минометов калибра 120 и 82 миллиметра", – подытожил генерал-майор.

Что известно о визите Линде в Украину