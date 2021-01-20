Полная поддержка Украины: глава ОБСЕ посетила район проведения ООС
Председатель ОБСЕ Анн Линде приехала в район проведения операции Объединенных Сил. Министр иностранных дел Швеции заверила в полной поддержке Украины в решении вооруженного конфликта на Донбассе.
Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями командования ООС Линде посетила Луганщину. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ООС.
Читайте также Миссия ОБСЕ обнаружила в Донецкой области 11 неотведенных танков
О визите Линде на Донбасс
Глава ОБСЕ отметила, что одним из приоритетов организации будет урегулирование кризиса в Украине.
Основой для этого будут те принципы и обязательства, которые взяла на себя ОБСЕ. Также мы хотим уменьшить те негативные последствия, которые испытывают на себе мирные жители Донбасса,
– сказала она.
Со своей стороны временно исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак проинформировал делегацию о ситуации в районе проведения ООС. Он отметил, что вражеские войска систематически осуществляют обстрел украинских позиций. Таким образом они провоцируют на открытие ответного огня, чтобы потом обвинить руководство Украины в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.
"Противник пытается придерживаться режима прекращения огня, но с целью провокации осуществляет обстрелы с применением стрелкового вооружения и минометов калибра 120 и 82 миллиметра", – подытожил генерал-майор.
Что известно о визите Линде в Украину
- В Украину она приехала на 2 дня, 19 – 20 января.
- Это первый зарубежный визит Линде на посту главы ОБСЕ.
- Основная цель визита – обсудить вопросы урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
- Президент Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
- В Киеве надеются, что шведское председательство в ОБСЕ побудит Россию к конструктивной работе в ТКГ.
- В рамках двухдневного визита Линде также посетит КПВВ "Золотое".
Поделиться новостью