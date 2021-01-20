Глава ОБСЕ Анн Линде уверяет, что приложит максимум усилий для того, чтобы закончить российско-украинскую войну. Именно это станет приоритетом ее председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Она утверждает, что обязательным является соблюдение принципа целостности и единства Украины, что включает украинский Крым и Севастополь. Об этом Линде заявила во время интервью "Европейской правде".

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Это приоритет моего председательства – попытаться разрешить конфликт или хотя бы сделать шаг к его решению, не отходя от принципа всеобъемлющей безопасности,

– сказала политик.

Пытаясь урегулировать ситуацию на Донбассе, Линде с командой будут использовать нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу.

ОБСЕ – не враг Украины

Линде также обратилась к украинцам с просьбой понять, что ОБСЕ не является врагом и пытается помочь. Ей очень жаль, что в основном граждане Украины имеют негативное отношение к организации.

По мнению политика, направлять свое разочарование против ОБСЕ – это "совершенно ошибочный путь".

Обратите внимание! Российско-украинская война продолжается с 2014 года. Сначала Россия оккупировала украинский Крым, а потом начала боевые действия на Донбассе. С июля 2020 года в ОРДЛО действует режим прекращения огня.

Визит Линде в Украину: что известно

Анн Линде прибыла в Украину с рабочим визитом 19 января, который стал для нее первым на посту главы ОБСЕ.

Она положительно оценила перемирие, действующее в ОРДЛО с июля 2020 года. По ее словам, уменьшение нарушений прекращения огня на Донбассе сделало жизнь мирного населения более безопасной.

20 января Линде посетила район проведения ООС.



Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала