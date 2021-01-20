Это приоритет: глава ОБСЕ сделала заявление о завершении войны на Донбассе
Глава ОБСЕ Анн Линде уверяет, что приложит максимум усилий для того, чтобы закончить российско-украинскую войну. Именно это станет приоритетом ее председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Она утверждает, что обязательным является соблюдение принципа целостности и единства Украины, что включает украинский Крым и Севастополь. Об этом Линде заявила во время интервью "Европейской правде".
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Это приоритет моего председательства – попытаться разрешить конфликт или хотя бы сделать шаг к его решению, не отходя от принципа всеобъемлющей безопасности,
– сказала политик.
Пытаясь урегулировать ситуацию на Донбассе, Линде с командой будут использовать нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу.
ОБСЕ – не враг Украины
Линде также обратилась к украинцам с просьбой понять, что ОБСЕ не является врагом и пытается помочь. Ей очень жаль, что в основном граждане Украины имеют негативное отношение к организации.
По мнению политика, направлять свое разочарование против ОБСЕ – это "совершенно ошибочный путь".
Визит Линде в Украину: что известно
- Анн Линде прибыла в Украину с рабочим визитом 19 января, который стал для нее первым на посту главы ОБСЕ.
- Она положительно оценила перемирие, действующее в ОРДЛО с июля 2020 года. По ее словам, уменьшение нарушений прекращения огня на Донбассе сделало жизнь мирного населения более безопасной.
- 20 января Линде посетила район проведения ООС.
Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала
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