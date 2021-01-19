Глава ОБСЕ Анн Линде считает, что уменьшение нарушений прекращения огня на Донбассе сделало жизнь мирного населения более безопасной. Она положительно оценила перемирие, которое действует в ОРДЛО с июля 2020 года.

Урегулирование ситуации на Донбассе является приоритетом для ОБСЕ. Об этом Линде заявила во время пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве 19 января.

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Я приветствую уменьшение количества нарушения огня. Благодаря этому повседневная жизнь мирного населения стала безопаснее. Украина заслуживает большой благодарности,

– подчеркнула глава ОБСЕ.

Кроме этого, она выразила соболезнования родным и друзьям украинского военного Олега Андриенко, который погиб 11 января на Донбассе от пули вражеского снайпера.

Со своей стороны глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что 20 января Линде посетит заблокированный КПВВ "Золотое". Глава ОБСЕ лично ознакомится с ситуацией и теми проблемами, которые требуют решения.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует полное и всеобъемлющее перемирие. Украинская сторона его добросовестно соблюдает, а российские оккупанты систематически нарушают.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 19 января: коротко

За прошедшие сутки, 18 января, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Богдановки из минометов 82 калибра.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

С начала текущих суток, 19 января, российские наемники огневой активности не проявляли.

Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала