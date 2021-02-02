Подозреваемый глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк отказался получать от Национального антикоррупционного бюро ходатайство о своем отстранении. А вызов в Высший антикорсуд детектив НАБУ зачитывал Вовку уже вдогонку.

Источник: НАБУ

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Вовк настаивает, что не является подозреваемым

Ходатайство об отстранении председателя ОАСК детективы пытались вручить утром 1 февраля.

Однако Вовк это сделать просто не позволил. На замечание детективов, что он препятствует законодательству, судья, пытавшийся попасть в лифт, ответил, что препятствуют его безопасности.

Ничем не могу вам помочь. Я не подозреваемый, поэтому не буду получать ходатайство. Если хотите что-то сделать – оставляйте его, делайте, что хотите,

– ответил председатель Окружного админсуда.

Вызов в ВАКС зачитывали Вовку вслед

Еще один документ, на этот раз вызов в Высший антикоррупционный суд, Вовку пришлось зачитывать буквально – на бегу. Так вот, судью, хотя не догнали, однако все же уведомили, что ждут 3 февраля – для избрания меры пресечения в виде залога.

Смотрите видео "погони за Вовком" / Видео НАБУ:

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