Как Вовк от НАБУ убегал: глава ОАСК проигнорировал ходатайство о своем отстранении – видео
Подозреваемый глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк отказался получать от Национального антикоррупционного бюро ходатайство о своем отстранении. А вызов в Высший антикорсуд детектив НАБУ зачитывал Вовку уже вдогонку.
Источник: НАБУ
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Вовк настаивает, что не является подозреваемым
Ходатайство об отстранении председателя ОАСК детективы пытались вручить утром 1 февраля.
Однако Вовк это сделать просто не позволил. На замечание детективов, что он препятствует законодательству, судья, пытавшийся попасть в лифт, ответил, что препятствуют его безопасности.
Ничем не могу вам помочь. Я не подозреваемый, поэтому не буду получать ходатайство. Если хотите что-то сделать – оставляйте его, делайте, что хотите,
– ответил председатель Окружного админсуда.
Вызов в ВАКС зачитывали Вовку вслед
Еще один документ, на этот раз вызов в Высший антикоррупционный суд, Вовку пришлось зачитывать буквально – на бегу. Так вот, судью, хотя не догнали, однако все же уведомили, что ждут 3 февраля – для избрания меры пресечения в виде залога.
Смотрите видео "погони за Вовком" / Видео НАБУ:
Главное о так называемых "Пленках Вовка"
- Летом 2019 года работники антикоррупционных органов обнародовали аудиозаписи, в которых судьи ОАСК договаривались о конкретных судебных решениях.
- 17 июля 2020 года НАБУ провело обыск ОАСК и опубликовало видеоролик записей разговоров. Соответствующая информация подтвердила давление судей на высшие органы власти – на основе пленок судей привлекли к уголовной ответственности.
- В НАБУ утверждают, что судьи выносили неправомерные решения в своих интересах, интересах бизнес-кругов и отдельных политиков.
- В конце концов Вовка объявили в розыск, ведь он игнорировал допросы НАБУ и не приходил на них. Однако 5 января суд отказал в принудительном приводе главы ОАСК.
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