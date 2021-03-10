Кирилл Шевченко заболел коронавирусом. Глава Национального банка Украины сейчас находится на самоизоляции.

Глава НБУ сообщил, что никаких осложнений болезни у него не наблюдается. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Читайте также В Украину прибудет еще одна партия вакцины Covishield до конца марта

Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм,

– отметил Кирилл Шевченко.

Он также добавил, что надеется на скорейшее выздоровление и возвращение в "офлайн-жизнь".

Кто еще из чиновников Украины болел COVID-19