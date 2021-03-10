Глава НБУ Шевченко инфицировался COVID-19
Кирилл Шевченко заболел коронавирусом. Глава Национального банка Украины сейчас находится на самоизоляции.
Источник:Кирилл Шевченко в Фейсбуке
Глава НБУ сообщил, что никаких осложнений болезни у него не наблюдается. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
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Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм,
– отметил Кирилл Шевченко.
Он также добавил, что надеется на скорейшее выздоровление и возвращение в "офлайн-жизнь".
Кто еще из чиновников Украины болел COVID-19
- В ноябре 2020 года президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом.
- Вслед за главой государства COVID-19 обнаружили у спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- А через несколько дней опасной болезнью инфицировался и глава Минздрава Максим Степанов.
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