Политика плавающего курса является ключевой для Национального банка Украины. Учреждение придерживалось ее раньше и продолжает делать это и дальше.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что такая политика точно будет сохранена, пока он возглавляет учреждение. Об этом он рассказал в интервью изданию "Экономическая правда".

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Заметим, что при плавающем валютном курсе курс валюты зависит от рынка. Также Шевченко отметил, что НБУ реагирует на спрос и предложение.

С начала декабря мы выкупили из рынка 387,6 ​​миллиона долларов. Сальдо IV квартала – 141 миллион,

– пояснил Шевченко.

И добавил, что с начала 2020 года Нацбанк выкупил из рынка 1,127 миллиарда долларов. Это – данные по состоянию на 22 декабря.

Ситуация с курсом гривны

Заметим, что в понедельник, 28 декабря, гривна укрепилась к доллару и евро после длительного падения. Теперь доллар стоит 28,35 гривны, евро оценили в 34,57 гривны.

Справка. По словам экспертов, гривна традиционно укрепляется накануне зимних праздников. Ведь в этот период украинцы обычно продают валюту, чтобы покупать подарки.

По прогнозу НБУ, рекордные выплаты из бюджета в конце 2020 года могут привести к давлению на курс гривны. В бюджете на 2021 год курс гривны относительно доллара заложили на уровне 29,10 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала