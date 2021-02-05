Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отметила, что не хотела, чтобы санкции против каналов Тараса Козака трактовали, как охоту на ведьм. Относительно NewsOne и "112 Украина" у Нацсовета есть немало предупреждений.

Нацсовет по телерадиовещанию не имеет права закрывать ни один канал или радиостанцию без решения суда, рассказала Ольга Герасимьюк.

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Нацсовет не может закрывать каналы без решения суда

Сначала нужны доказательства о деятельности с нарушением законодательства Украины, которые могут передать в суд. Также, отметила Герасимьюк, необходимо, чтобы на заседание появлялись и вещатели.

Хочу сказать, что эти все названные вами каналы все эти годы делают все для того, чтобы не приходить на эти заседания, вместо этого используют свои эфиры для того, чтобы постоянно обвинять Национальный совет, требовать его закрытия и все такое,

– рассказала глава Нацсовета по телерадиовещанию.

По этим каналам есть немало предупреждений

Относительно канала "112 Украина", то у него уже есть с десяток предупреждений. А дело об аннуляции лицензии NewsOne длится год. Герасимьюк отметила, что подконтрольное ей ведомство анализирует контент, в СНБО – несколько иная специализация. В частности, речь идет о доказательствах финансирования вещателей Кремлем.

12 февраля Нацсовет снова будет рассматривать нарушения в деятельности каналов Козака. Предупреждения касаются языка вражды, призывов к агрессии.

Я бы не хотела, чтобы мы то, что произошло, трактовали, как начало охоты на ведьм. Если у СНБО будут и есть какие-то доказательства антиукраинской деятельности, то они их должны будут представить. Я же подчеркиваю, что речь не идет о том, что наказаны таким образом каналы за журналистскую деятельность, потому что речь идет вовсе не о журналистике, а о пропаганде,

– убеждена Герасимьюк.

Также глава Нацсовета заверила, что списка тех, кого будут закрывать уже завтра, нет.

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Коротко о санциях против ZIK, NewsOne и 112 Украина



Санкции против Тараса Козака / Инфографика 24 канала