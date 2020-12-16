Верховная Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Главными претендентами на это место являются Юлия Лапутина и Порхун Александр. Что о них известно и как себя в должности отметил Бессараб – читайте далее.

Социальной сфере работать в не очень богатой стране тяжело, ведь государство может немного пообещать своим гражданам. Поэтому эта сфера всегда была под объектом критики. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет.

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"Министерство ветеранов при Бессарабе не продемонстрировало ни ничего плохого, ни ничего хорошего. Он избрал позицию человека старой школы, если можно так сказать. Он не является представителем технократического общества. Он является представителем постстарой школы, номенклатурной школы, которая предусматривает минимум каналов коммуникаций, минимум встреч. Собственно на своей каденции он занял позицию – никому не сказал "нет", никому не сказал "да". И ничем особо не запомнившись уходит на заслуженный отдых", – сказал Колумбет.

Кандидаты на должность главы Министерства ветеранов

Потенциальными кандидатами на эту должность являются Юлия Лапутина и Александр Порхун. Антон Колумбет отметил. что он хорошо знаком с Порхуном, а вот Лапутина неизвестна в ветеранской общественности.

"Я знаком с Порхуном. Это честный человек, который отмечен высшей наградой за свои победы на поле боя. Что касается его административного опыта, то об этом мне не известно. В принципе, ничего плохого, ничего хорошего", – отметил Колумбет.

Что известно о Юлии Лапутиной и Александре Порхуне?

Юлия Лапутина-это вторая в истории Украины женщина, которая имеет звание генерала, сейчас она-заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности в СБУ.

Александр Порхун был заместителем Сергея Бессараба. Имеет звание Героя Украины, на выборах в 2019 году был доверенным лицом Порошенко на одном из избирательных округов.

"По моей информации Юлия Лапутина является фаворитом в этой гонке. Она не известна вообще в ветеранском сообществе. К сожалению или к счастью. Она никогда не пересекалась с широким ветеранским сообществом в течение 2 лет развития активного слоя общества. Она является членом консультативного совета при офисе Президента Украины", – добавил он.