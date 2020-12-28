Глава Конституционного суда Александр Тупицкий проигнорировал повестку от офиса генерального прокурора. Он должен был прийти туда для проведения процессуальных действий 28 декабря.

Однако глава КСУ так и не пришел в Офис генпрокурора. Как рассказала представительница пресс-службы, причина – семейные обстоятельства. Об этом рассказал журналист в эфире 24 канала.

Актуально Я считаю, что Тупицкий не может быть председателем КСУ, – президент Зеленский

В Офисе генерального прокурора не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкого вызывают. Неизвестно также о каких процессуальных действиях говорится. Однако, по информации СМИ, речь идет о деле по приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Отметим, что ранее журналисты-расследователи программы "Схемы" опубликовали пленки с записями разговоров Александра Тупицкого с бизнесменом Владиславом Дрегером в 2018 году. На записях говорится о причастности главы КСУ к судейскому мошенничеству и связи с Зуевским энергомеханическим заводом, что на оккупированной территории Донбасса.

Больше новостей о деятельности Конституционного Суда Украины – читайте здесь.

Что известно о главе КСУ Тупицком: кратко