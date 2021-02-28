Глава Европейского совета заинтересовался Украиной: политик посетит Донбасс
Президент Европейского совета Шарль Мишель хочет устроить турне по странам Восточного партнерства. Его первой остановкой будет Молдова, однако впоследствии политик пожалует и в Украину.
Источник:Европейский Совет
В целом Шарль Мишель планирует посетить Украину, Грузию и Молдову. Его путешествие начинается 28 февраля.
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Что Шарль Мишель будет делать в Украине
В Украине президент Евросовета планирует провести 2 дня. В рамках визита в Украину Шарль Мишель планирует посетить Донбасс. Там он встретится с командованием Объединенных сил и наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
3 марта Шарль Мишель проведет в Киеве, где запланирована встреча с представителями антикоррупционных институтов и посещение центра вакцинации. Завершающей частью визита в столицу станут переговоры и совместная пресс-конференция с Зеленским.
Заметим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Во время нее политики обсудили ассоциацию Украины с Евросоюзом.
Итоги встречи
- Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает на активное участие Евросоюза в учредительном саммите "Крымской платформы". Его планируют провести в августе 2021 года в Киеве. Также Шмыгаль поблагодарил Евросоюз за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Чиновник также от имени президента Зеленского пригласил президента Европейского Совета в Украину. Мишель согласился на это предложение.
- Политики говорили о пересмотре Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое должно состояться уже в 2021 году. Евросоюз хочет, в частности, углубить сотрудничество с Украиной в цифровой и экологической сферах. Кроме этого, говорится и о подписании в короткие сроки соглашения об общем авиационном пространстве.
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