Президент Европейского совета Шарль Мишель хочет устроить турне по странам Восточного партнерства. Его первой остановкой будет Молдова, однако впоследствии политик пожалует и в Украину.

В целом Шарль Мишель планирует посетить Украину, Грузию и Молдову. Его путешествие начинается 28 февраля.

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Что Шарль Мишель будет делать в Украине

В Украине президент Евросовета планирует провести 2 дня. В рамках визита в Украину Шарль Мишель планирует посетить Донбасс. Там он встретится с командованием Объединенных сил и наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Обратите внимание! Президент Европейского совета Шарль Мишель прибудет в Украину 2 марта.

3 марта Шарль Мишель проведет в Киеве, где запланирована встреча с представителями антикоррупционных институтов и посещение центра вакцинации. Завершающей частью визита в столицу станут переговоры и совместная пресс-конференция с Зеленским.

Заметим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Во время нее политики обсудили ассоциацию Украины с Евросоюзом.

Итоги встречи