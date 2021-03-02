Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с первым официальным визитом в Украину. Вместе с президентом Владимиром Зеленским Мишель отправился на Донбасс. Во время переговоров глава Евросовета заверил о поддержке Украины Брюсселем.

Мишель и Зеленский прибыли в пункт въезда-выезда "Счастье" на Луганщине. Глава Евросовета и украинский президент обменялись словами поддержки и обещаниями.

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Зеленский рассказал о шагах в судебной реформе

Зеленский заверил, что видит поддержку европейских партнеров не только в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. В частности, говорится о проведении судебной реформы и совершенствовании судебной системы Украины.

Вчера на форуме ("Украина 30. Развитие правосудия" – 24 канал) была представлена ​​трехлетняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства. Для воплощения ее в жизнь я настроен в ближайшее время подписать соответствующий указ,

– отметил Зеленский.

Мишель пообещал Украине поддержку ЕС

Президент отметил, что вклад ЕС в построение независимой судебной системы в Украине – очень большой. Мишель, в свою очередь, заверил, что Брюссель поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины, а также проведение реформ.

Господин Президент, мы – ваши друзья. Мы будем вас поддерживать на каждом этапе вашего пути к верховенству права и реформе судебной системы в Украине,

– отметил Шарль Мишель.

Однако глава Евросовета отметил, что в сфере судопроизводства Украине нужно еще очень много сделать, также приложить усилия в борьбе с коррупцией.

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Проведение судебной реформы улучшит бизнес-климат

"Украинские граждане заслуживают судебную систему, которая будет уважать правосудие, применять его и демонстрировать, что нет безнаказанности для преступлений", – подчеркнул Мишель.

Именно эффективное внедрение судебной реформы, считает глава Евросовета, значительно улучшит бизнес-климат в Украине.

Это интересно! Именно во время рабочей поездки на Донбасс 2 марта президент Зеленский вакцинировался от коронавируса. Главе государства ввели препарат Covishield.