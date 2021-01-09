Гипермаркет "Эпицентр" в Киеве не открыли утром 9 января. По информации СМИ, у здания собрались бойцы Нацгвардии и полицейские.

В первый день локдауна "Эпицентр" работал

Заказы клиенты гипермаркета могут сделать онлайн. Об этом информирует Obozrevatel.

Ранее Локдаун не для "Эпицентра": магазин придумал "лазейку", как продавать все товары – фото

Отметим, что в первый день локдауна 8 января "Эпицентр" работал. Торговали якобы только разрешенной продукцией. Что касается остальных товаров, то для них придумали схему: их можно было заказать онлайн и сразу же в магазине забрать и оплатить.

После обеда ситуация изменилась. Гипермаркеты сети закрылись и начали работать в онлайн-режиме.

Во исполнение решения правительства по усилению карантинных ограничений, сеть ТЦ "Эпицентр" работает в ограниченном законодательством режиме,

– написала пресс-служба сети в фейсбуке.

Поэтому товары в "Эпицентре" можно приобрести через интернет и забрать в пункте выдачи, или же доставить в почтоматы и отделения операторов.



Возле гипермаркета – полиция и Нацгвардия / Фото OBOZREVATEL

Обратите внимание! Локдаун в Украине продлится от 8 до 24 января. Заведениям торговли разрешили продавать только товары первой необходимости. Остальное можно заказать через интернет. Больше новостей о жестком карантине в Украине читайте здесь.



Что известно о локдауне в Украине / Инфографика 24 канала