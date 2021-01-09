В Киеве таки закрыли гипермаркет "Эпицентр", который работал во время локдауна – фото
Гипермаркет "Эпицентр" в Киеве не открыли утром 9 января. По информации СМИ, у здания собрались бойцы Нацгвардии и полицейские.
В первый день локдауна "Эпицентр" работал
Заказы клиенты гипермаркета могут сделать онлайн. Об этом информирует Obozrevatel.
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Отметим, что в первый день локдауна 8 января "Эпицентр" работал. Торговали якобы только разрешенной продукцией. Что касается остальных товаров, то для них придумали схему: их можно было заказать онлайн и сразу же в магазине забрать и оплатить.
После обеда ситуация изменилась. Гипермаркеты сети закрылись и начали работать в онлайн-режиме.
Во исполнение решения правительства по усилению карантинных ограничений, сеть ТЦ "Эпицентр" работает в ограниченном законодательством режиме,
– написала пресс-служба сети в фейсбуке.
Поэтому товары в "Эпицентре" можно приобрести через интернет и забрать в пункте выдачи, или же доставить в почтоматы и отделения операторов.
Возле гипермаркета – полиция и Нацгвардия / Фото OBOZREVATEL
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