Компания SSC Tuatara вынуждена была еще раз проводить эксперимент и повторно установила мировой рекорд скорости. Средняя скорость, которую занесли в книгу рекордов, составляла 455 километров в час.

Источник: "Авто24" на 24 канале

Американская компания SSC, выпустившая гиперкар Tuatara, установила рекорд скорости. Пришлось повторить заезды из-за того, что эксперты поставили достижение под сомнение.

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На этот раз производитель выбрал взлетно-посадочную полосу Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Для того, чтобы на этот раз никто не сомневался в цифрах – компания привлекла к фиксации результатов представителей фирмы Рейслоджик со своим оборудованием. Также присутствовали наблюдатели международной гоночной ассоциации.



SSC Tuatara на взлетно-посадочной полосе / Фото сайта SSC Noth America

Они использовали измерительные приборы от Life Racing и Garmin. Во время испытаний в первом заезде зафиксировали цифру 450 километров в час, а во время следующего – 460. Средняя скорость, которую занесли в книгу рекордов, составляла 455 километров в час.

Водитель-рекордсмен

За рулем болида был не профессиональный пилот, а официальный владелец машины – состоятельный врач Ларри Кеплин. В его гараже есть не только купе Тuatara, но и предыдущий болид марки – SSC Ultimate Aero. Врач вошел в историю как рекордсмен, показавший самую высокую скорость. Предыдущий рекорд принадлежал Koenigsegg Agera RS

Гиперкар SSC Tuatara / Фото сайта SSC Noth America

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