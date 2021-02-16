Президент Зеленский вернулся из ОАЭ и сразу собрал совещание представителей военных ведомств. Говорили о трагедии на Донбассе – 14 февраля 3 украинских бойца подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля собрал на совещание главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, министра обороны Андрея Тарана, заместителя руководителя Офиса Президента Романа Машовца, нардепа и члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Игоря Герасименко.

Напомним 14 февраля на Донбассе 3 украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве

Подробности о гибели военных у Новолуганского

Глава государства сообщил, что "уже есть детали гибели наших военных – Александра, Вячеслава и Дмитрия":

"Ребята подорвались на 5 минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке".

Примерно в 9:20 14 февраля бойцы "перемещались для несения службы на позициях отделения взвода".

Взрыв прогремел около 9:30 у дороги, по которой двигались военные.

"Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла".

Вероятные причины трагедии

Президент назвал "три вероятные причины подрыва":

Нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами.

Теракт незаконных вооруженных формирований (речь о дистанционном подрыве мины).

Небрежное отношение военных к службе, ненадлежащая организация службы и передвижения военных.

При этом Зеленский отметил, что "вопросов по-прежнему остается много":

Кто устанавливал мины?

Почему о них не предупредили украинских бойцов, которые несли службу на этой территории?

Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах?

Итоги совещания у президента

Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование. Дополнительно я даю задания руководству ВСУ,

– отметил Владимир Зеленский.

Среди этих заданий:

Провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, также по соблюдению правил безопасности во время передвижения личного состава, вооружения и военной техники на местности, и во время выдвижения на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещения между опорными пунктами.

До конца февраля проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения – в частности, касаемо их целесообразности. Устаревшие и нецелесообразны мины следует снять, указав это в соответствующих документах.

Продолжить разминирования активнее: не должно быть мин там, где уже нет угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются украинские военные.

Президент напомнил, что "гуманитарное разминирование – детских садов, школ, больниц – было среди договоренностей лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже в декабре 2019".

Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военных и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни. Через 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы,

– такую главную задачу поставил Владимир Зеленский.

Также глава государства еще раз выразил искренние соболезнования родным и близким погибших украинских военных.