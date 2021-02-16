Гибель 3 военных у Новолуганского: Зеленский провел экстренное совещание
Президент Зеленский вернулся из ОАЭ и сразу собрал совещание представителей военных ведомств. Говорили о трагедии на Донбассе – 14 февраля 3 украинских бойца подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Источник:фейсбук Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля собрал на совещание главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, министра обороны Андрея Тарана, заместителя руководителя Офиса Президента Романа Машовца, нардепа и члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Игоря Герасименко.
Напомним 14 февраля на Донбассе 3 украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве
Подробности о гибели военных у Новолуганского
Глава государства сообщил, что "уже есть детали гибели наших военных – Александра, Вячеслава и Дмитрия":
- "Ребята подорвались на 5 минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке".
- Примерно в 9:20 14 февраля бойцы "перемещались для несения службы на позициях отделения взвода".
- Взрыв прогремел около 9:30 у дороги, по которой двигались военные.
- "Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла".
Вероятные причины трагедии
Президент назвал "три вероятные причины подрыва":
- Нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами.
- Теракт незаконных вооруженных формирований (речь о дистанционном подрыве мины).
- Небрежное отношение военных к службе, ненадлежащая организация службы и передвижения военных.
При этом Зеленский отметил, что "вопросов по-прежнему остается много":
- Кто устанавливал мины?
- Почему о них не предупредили украинских бойцов, которые несли службу на этой территории?
- Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах?
Итоги совещания у президента
Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование. Дополнительно я даю задания руководству ВСУ,
– отметил Владимир Зеленский.
Среди этих заданий:
- Провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, также по соблюдению правил безопасности во время передвижения личного состава, вооружения и военной техники на местности, и во время выдвижения на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещения между опорными пунктами.
- До конца февраля проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения – в частности, касаемо их целесообразности. Устаревшие и нецелесообразны мины следует снять, указав это в соответствующих документах.
- Продолжить разминирования активнее: не должно быть мин там, где уже нет угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются украинские военные.
Президент напомнил, что "гуманитарное разминирование – детских садов, школ, больниц – было среди договоренностей лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже в декабре 2019".
Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военных и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни. Через 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы,
– такую главную задачу поставил Владимир Зеленский.
Также глава государства еще раз выразил искренние соболезнования родным и близким погибших украинских военных.
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