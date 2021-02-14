Гибель 3 военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное производство
Трое украинских защитников погибли в результате подрыва на взрывном устройстве. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское.
Источник:ГБР
Уголовное производство открыто по статье о небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия.
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