На Днепропетровщине 5 января погиб сын известного бизнесмена и политика Геннадия Корбана – Лев Корбан. Известно, что парень в компании подружки катался на квадроцикле недалеко от Днепра. Однако дети не справились с управлением и вылетели в реку.

Полиция возбудила уголовное дело из-за гибели сына Корбана. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

Важно Трагически погиб сын Геннадия Корбана: подробности, фото, видео

Что сказали в полиции

В среду, 6 января, правоохранители вытащили из квадроцикла тела, вероятно сына Корбана и его подружки. Тела подростков нашли на дне реки Мокрая Сура. Полиция назначила ряд экспертиз и открыла дело по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Добавим, что спасатели ГСЧС подтвердили факт ДТП на Днепропетровщине, но отказались комментировать детали аварии.

Детали трагической аварии: главное

5 января сын бизнесмена Лев Корбан поехал кататься на квадроцикле у реки Мокрая Сура, что на Днепропетровщине. Однако дети домой так и не вернулись.

Тревогу забила мать девушки. Она позвонила в полицию, но поиски привели к трагической находке.

Правоохранители нашли квадроцикл, который лежал на дне реки вверх дном.

Предполагают, что Лев Корбан и его подруга хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку.

Дети были прочно пристегнуты ремнями безопасности, которые не смогли отцепить под водой.

Место гибели подростков на квадроцикле: смотрите видео

О том, кто такой Геннадий Корбан и чем он известен – читайте по ссылке.