Гибель сына Геннадия Корбана в ДТП: полиция открыла дело
На Днепропетровщине 5 января погиб сын известного бизнесмена и политика Геннадия Корбана – Лев Корбан. Известно, что парень в компании подружки катался на квадроцикле недалеко от Днепра. Однако дети не справились с управлением и вылетели в реку.
Полиция возбудила уголовное дело из-за гибели сына Корбана. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.
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Что сказали в полиции
В среду, 6 января, правоохранители вытащили из квадроцикла тела, вероятно сына Корбана и его подружки. Тела подростков нашли на дне реки Мокрая Сура. Полиция назначила ряд экспертиз и открыла дело по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Добавим, что спасатели ГСЧС подтвердили факт ДТП на Днепропетровщине, но отказались комментировать детали аварии.
Детали трагической аварии: главное
- 5 января сын бизнесмена Лев Корбан поехал кататься на квадроцикле у реки Мокрая Сура, что на Днепропетровщине. Однако дети домой так и не вернулись.
- Тревогу забила мать девушки. Она позвонила в полицию, но поиски привели к трагической находке.
- Правоохранители нашли квадроцикл, который лежал на дне реки вверх дном.
- Предполагают, что Лев Корбан и его подруга хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку.
- Дети были прочно пристегнуты ремнями безопасности, которые не смогли отцепить под водой.
Место гибели подростков на квадроцикле: смотрите видео
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